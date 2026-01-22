新日本プロレスは２２日までに２・１１大阪府立体育会館大会の全対戦カードを発表した。

メインイベントは、ＩＷＧＰ「２冠王」辻陽太がＩＷＧＰヘビー級王座をかけジェイク・リーと対戦する。

１・４東京ドームでＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを破りＩＷＧＰ２冠を統一した辻を襲撃したジェイク。２０日の後楽園ホール大会で辻へ「次はお前だ！ベルトを懸けろ。地獄のバカンスから帰ってきたジェイク・リー。そしてＵＮＩＴＥＤ ＥＭＰＩＲＥの再編物語に付き合ってもらおうじゃないか」と挑戦を表明。辻も「オイ！ジェイク！いい加減にしろてめぇ！いいよ、やってやるよ。ＩＷＧＰやってやるよ」と受諾していた。

◆２・１１大阪全対戦カード

▼第１試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

石森太二、高橋ヒロム ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ

▼第２試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

ドリラ・モロニー、鷹木信悟 ｖｓ グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ

▼第３試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者チーム・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ 挑戦者チーム・ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

ゲイブ・キッド ｖｓ アンドラデ・エル・イドロ

▼第５試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

デビッド・フィンレー ｖｓ カラム・ニューマン

▼第６試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ウルフアロン ｖｓ 挑戦者・成田蓮

▼第７試合 ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者チーム・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者チーム・上村優也、海野翔太

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・辻陽太 ｖｓ 挑戦者・ジェイク・リー