　新日本プロレスは２２日までに２・１１大阪府立体育会館大会の全対戦カードを発表した。

　メインイベントは、ＩＷＧＰ「２冠王」辻陽太がＩＷＧＰヘビー級王座をかけジェイク・リーと対戦する。

　１・４東京ドームでＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡを破りＩＷＧＰ２冠を統一した辻を襲撃したジェイク。２０日の後楽園ホール大会で辻へ「次はお前だ！ベルトを懸けろ。地獄のバカンスから帰ってきたジェイク・リー。そしてＵＮＩＴＥＤ　ＥＭＰＩＲＥの再編物語に付き合ってもらおうじゃないか」と挑戦を表明。辻も「オイ！ジェイク！いい加減にしろてめぇ！いいよ、やってやるよ。ＩＷＧＰやってやるよ」と受諾していた。

　◆２・１１大阪全対戦カード

　▼第１試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

石森太二、高橋ヒロム　ｖｓ　ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ

　▼第２試合　スペシャルタッグマッチ　３０分１本勝負

ドリラ・モロニー、鷹木信悟　ｖｓ　グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ

　▼第３試合　ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者チーム・ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀　ｖｓ　挑戦者チーム・ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第４試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

ゲイブ・キッド　ｖｓ　アンドラデ・エル・イドロ

　▼第５試合　スペシャルシングルマッチ　３０分１本勝負

デビッド・フィンレー　ｖｓ　カラム・ニューマン

　▼第６試合　ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合　６０分１本勝負

王者・ウルフアロン　ｖｓ　挑戦者・成田蓮

　▼第７試合　ＩＷＧＰタッグ選手権試合　６０分１本勝負

王者チーム・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ　ｖｓ　挑戦者チーム・上村優也、海野翔太

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合　６０分１本勝負

王者・辻陽太　ｖｓ　挑戦者・ジェイク・リー