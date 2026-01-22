東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.30 高値158.53 安値157.75
159.42 ハイブレイク
158.97 抵抗2
158.64 抵抗1
158.19 ピボット
157.86 支持1
157.41 支持2
157.08 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1685 高値1.1743 安値1.1676
1.1794 ハイブレイク
1.1768 抵抗2
1.1727 抵抗1
1.1701 ピボット
1.1660 支持1
1.1634 支持2
1.1593 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3429 高値1.3459 安値1.3402
1.3515 ハイブレイク
1.3487 抵抗2
1.3458 抵抗1
1.3430 ピボット
1.3401 支持1
1.3373 支持2
1.3344 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7956 高値0.7969 安値0.7890
0.8066 ハイブレイク
0.8017 抵抗2
0.7987 抵抗1
0.7938 ピボット
0.7908 支持1
0.7859 支持2
0.7829 ローブレイク
