東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.30　高値158.53　安値157.75

159.42　ハイブレイク
158.97　抵抗2
158.64　抵抗1
158.19　ピボット
157.86　支持1
157.41　支持2
157.08　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1685　高値1.1743　安値1.1676

1.1794　ハイブレイク
1.1768　抵抗2
1.1727　抵抗1
1.1701　ピボット
1.1660　支持1
1.1634　支持2
1.1593　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3429　高値1.3459　安値1.3402

1.3515　ハイブレイク
1.3487　抵抗2
1.3458　抵抗1
1.3430　ピボット
1.3401　支持1
1.3373　支持2
1.3344　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7956　高値0.7969　安値0.7890

0.8066　ハイブレイク
0.8017　抵抗2
0.7987　抵抗1
0.7938　ピボット
0.7908　支持1
0.7859　支持2
0.7829　ローブレイク