東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6762　高値0.6778　安値0.6728

0.6834　ハイブレイク
0.6806　抵抗2
0.6784　抵抗1
0.6756　ピボット
0.6734　支持1
0.6706　支持2
0.6684　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5844　高値0.5866　安値0.5821

0.5911　ハイブレイク
0.5889　抵抗2
0.5866　抵抗1
0.5844　ピボット
0.5821　支持1
0.5799　支持2
0.5776　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3834　高値1.3843　安値1.3786

1.3913　ハイブレイク
1.3878　抵抗2
1.3856　抵抗1
1.3821　ピボット
1.3799　支持1
1.3764　支持2
1.3742　ローブレイク