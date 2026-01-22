東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6762 高値0.6778 安値0.6728
0.6834 ハイブレイク
0.6806 抵抗2
0.6784 抵抗1
0.6756 ピボット
0.6734 支持1
0.6706 支持2
0.6684 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5844 高値0.5866 安値0.5821
0.5911 ハイブレイク
0.5889 抵抗2
0.5866 抵抗1
0.5844 ピボット
0.5821 支持1
0.5799 支持2
0.5776 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3834 高値1.3843 安値1.3786
1.3913 ハイブレイク
1.3878 抵抗2
1.3856 抵抗1
1.3821 ピボット
1.3799 支持1
1.3764 支持2
1.3742 ローブレイク
