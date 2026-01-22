ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東京メトロ・千代田線は全線で運転再開 【速報】東京メトロ・千代田線は全線で運転再開 【速報】東京メトロ・千代田線は全線で運転再開 2026年1月22日 8時39分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 東京メトロ・千代田線は代々木上原駅での車両点検のため運転を見合わせていましたが、午前8時36分ごろに全線で運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, リハビリ, 老人ホーム, 静岡, 横浜, デイサービス, 東京, 葬祭, 置床工事, 訪問介護