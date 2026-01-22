加藤茶の妻・加藤綾菜、野菜たっぷり“加藤家のお好み焼き”披露「加トちゃん、幸せですね」「いつもお料理ステキです」
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。「加藤家の食卓」と書き出し、野菜など具材たっぷりのお好み焼きを披露した。
【写真】「加トちゃん、幸せですね」加藤綾菜が披露した“加藤家”のお好み焼き
綾菜は続けて「この日はお好み焼き。菊芋を千切りにし、キャベツ、ネギなど家にある野菜を沢山いれたよ それだけじゃなく、白菜と豚バラのスープや大根を煮たよ。トロミがついたスープは身体がポカポカになるよね！」「余った大根で柚子はちみつ漬けにしたり、里芋を揚げ焼きにしてカリカリにしたベーコンとシソで和えたら美味」などと紹介し、メインのお好み焼きの写真のほか、こちらもボリュームたっぷりのスープの写真などもアップ。
この投稿にファンからは「ホント、いつもお料理ステキです」「旨そう 加トちゃん、幸せですね」「美味しそうですね」「これがカトちゃんの元気の源なんですね なんかこちらも元気もらってる気持ちになります」「絶品ですね」「レパートリーが素晴らしい」など、絶賛の声が相次いでいる。
