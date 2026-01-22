今回は、結婚するにあたり「専業主婦になってほしい」と言われ、仕事を辞めた結果起きたことについてのエピソードを紹介します。

仕事が大好きで、生きがいだったけど…

「今から30年近く前の話です。夫と結婚するにあたり、『奥さんには専業主婦になってほしい』と言われた私は、大好きで生きがいでもあった教師の仕事を泣く泣く辞めたんです。義両親にも『息子の稼ぎだけで十分やっていけるでしょ？』と言われたこともありました。

しかし仕事を辞めて結婚したとたん、それまで優しかった夫はモラハラ男に変貌したんです。私の言動をいちいち否定してきて、ありえないような暴言を吐いてきましたし、もちろん家事も育児も一切手伝いませんでした。夫からのストレスで何度も大病を患い、入院もしました。

そして子供たちが巣立ち、夫が定年というときに、私は夫に離婚したいと伝えました」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ この女性の夫は、「稼いでいないお前に価値はない」「誰のおかげで飯が食えてるんだ」などといった言葉をよく口にしていたそうですが、妻に仕事をさせないことで、自分が妻より上に立とうとしていたのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。