株式会社エムールは2026年1月19日、トランスフォーム家具ブランド「TATAMU」から三つ折りマットレス専用折りたたみベッド「FARBLE（ファーブル）」の先行予約販売を開始した。

価格は45,000円（税込）で、2月上旬入荷予定だ。平置き時は約幅97×奥行199×高さ33cm、折りたたみ時は約幅97×奥行94×高さ82.5cmに変形し、メーカーによれば約1平方メートルの空間を創出するという。

三つ折りマットレス専用設計により、片手で操作できるトランスフォーム構造を実現したとされる。フレームはスチール（粉体塗装）、すのこは合板製で、製品重量は約31kgだ。

折りたたみ時はヘッド下に収納スペース（約幅64×奥行97×高さ23cm）を確保し、フレームが間仕切りのように機能することでマットレスや枕を視界から隠すとしている。対応マットレスは幅97cmまでのシングルサイズで、厚さ18cmまでのマットレスを美しく収納できる。和布団にも対応。

製品概要 製品名：FARBLE（ファーブル）

価格：45,000円（税込）

サイズ：シングル

発売日：2026年1月19日（先行予約開始、2月上旬入荷）

製品ページ：

狭い部屋でも省スペース設計

本製品は折りたたむと省スペースとなる設計のため、ワンルームや1K住宅での空間活用を重視するユーザーにとってポイントとなるだろう。また、耐荷重200kg設計であらゆる体格の人にマッチする。

片手での操作性能により、メーカーによれば毎日の折りたたみが苦になら図、収納スペースとマットレスを隠す間仕切り機能は、来客用スペースと寝室を兼用する間取りでの生活感抑制に対応する。

狭い部屋で省スペースを求める一人暮らしや、寝室と居住空間を分けたい人に適した選択肢となる。

出典・関連リンク 株式会社エムール プレスリリース

