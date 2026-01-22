２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５８８．６４ドル高の４万９０７７．２３ドルと３日ぶりに反発した。グリーンランドの領有権取得を目指していたトランプ米大統領が反対する欧州各国に対して関税を課すとしていたことに関し、同日に見送ると表明した。これを受け投資家心理が上向き、主力株に買い戻しが入った。半導体株の上げも顕著となった。



キャタピラー＜CAT＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、ウォルト・ディズニー＜DIS＞が堅調。ナイキ＜NKE＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が株価水準を切り上げ、ハリバートン＜HAL＞とテレダイン・テクノロジーズ＜TDY＞が大幅高となった。一方、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞が冴えない展開。オラクル＜ORCL＞が軟調だった。



ナスダック総合株価指数は２７０．５０ポイント高の２万３２２４．８２と３日ぶりに反発した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞、テスラ＜TSLA＞が買われ、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やインテル＜INTC＞が急伸。プログレス・ソフトウェア＜PRGS＞が値を飛ばした。半面、マイクロソフト＜MSFT＞やネットフリックス＜NFLX＞が値を下げ、クラフト・ハインツ＜KHC＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS