バイエルンが2発快勝、CL準々決勝までの第2戦ホーム開催権を獲得!! 伊藤洋輝はキム・ミンジェの退場受けて途中出場
[1.21 欧州CL第7節 バイエルン 2-0 ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズ]
UEFAチャンピオンズリーグは21日、各地でリーグフェーズ第7節を開催した。バイエルンはホームでロイヤル・ユニオン・サンジロワーズに2-0で勝利し、4位以上でのベスト16ストレートインが決定。4位以上で突破したチームは準々決勝まで、首位と2位通過のチームは準決勝までホーム・アンド・アウェー方式の各ラウンド第2戦のホーム開催権を獲得できるレギュレーションの中、2位で最終節を迎えることになった。
バイエルンは開始2分、MFマイケル・オリーズのターンで攻撃のスピードを早めるとDFトム・ビショフを経由してペナルティエリア左のMFルイス・ディアスにボールが渡る。ディアスの折り返しにFWハリー・ケインが走り込んだが、これはGKキエル・スヘルペンに防がれた。同12分にはMFキエル・スヘルペンがミドルシュートを放ったが枠の右に外れた。
一方のサンジロワーズは前半20分、MFラウール・フロルツが蹴った左サイドからのFKにDFケビン・マック・アリスターが飛び込んで決定機を迎えた。マック・アリスターはゴール正面で完全にフリーになったが、合わせきることはできずボールは枠の右へ逸れていった。同29分にはMFアナン・カライリがクロスを上げると、今度はFWプロミス・デビッドが完全にフリーになってヘディングシュート。ここはGKマヌエル・ノイアーの好セーブに遭った。
バイエルンはボールを握りながらも決定機を多くは作れないまま前半を終了。それでも後半7分、オリーズが蹴った右CKをケインが頭で合わせ、待望の先制点が生まれた。同9分にはオリーズのスルーパスに抜け出したケインがGKに倒されてPKを獲得し、同10分にケインが自ら決めて2-0とした。
ところがバイエルンは後半18分、前半に警告されていたDFキム・ミンジェがMFラウール・フロルツの手を掴み倒して2枚目のイエローカードを受けて痛恨の退場になった。キム・ミンジェは納得いかない様子だったが映像を見ると軽率なプレーだった。
10人になったバイエルンは後半22分に2枚替えを行い、DF伊藤洋輝もDFアルフォンソ・デイビスとともに出場。伊藤は左CBに入った。
バイエルンは数的不利の状況でもゲームを支配し、後半35分にはケインに再びPKのチャンス。ハットトリックが懸かるPKだったが、左上を狙ったキックはクロスバーに阻まれた。同39分にはケインの絶妙なスルーパスでディアスが最終ラインの背後を取ってゴール前にラストパス。オリーズは流し込むだけのビッグチャンスを迎えるも大きくふかしてしまい、3点目にはならなかった。
それでもバイエルンは後半、危なげない戦いを続けて2-0のままタイムアップ。今月28日に2位以上での突破を目指し、 リーグフェーズ最終節のPSV戦を行う。
