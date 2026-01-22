・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６０．６２ドル（＋０．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８３７．５ドル（＋７１．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝９２２１．０セント（－１９９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０７．７５セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２１．７５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６４．５０セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０９．２２（＋２．８７）

出所：MINKABU PRESS