２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６０．６２ドル（＋０．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８３７．５ドル（＋７１．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝９２２１．０セント（－１９９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０７．７５セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．７５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６４．５０セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０９．２２（＋２．８７）
出所：MINKABU PRESS
