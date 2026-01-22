◇欧州CL1次リーグ第7戦 Bミュンヘン(ドイツ) 2―0 サンジロワーズ(ベルギー)（2026年1月21日 ドイツ・ミュンヘン）

欧州チャンピオンズリーグ（CL）1次リーグ第7戦は21日に各地で行われ、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）がサンジロワーズ（ベルギー）を本拠で2―0と破って勝ち点を18に伸ばし、アーセナル（イングランド）に続いて決勝トーナメント進出を決めた。

BミュンヘンはFWケーンが後半7分にヘディングで先制ゴールを決め、同10分にはPKで2点目。同18分にDFキム・ミンジェが2枚目のイエローで退場となり、36分にはケーンがPKを失敗したものの、22分からDF伊藤洋輝らを途中投入して逃げ切った。コンパニ監督は「これはCLだから楽な試合などない。前半は相手の方が良かったとは言わない。我々にもチャンスはあったがペースが遅かった。後半は退場があったが、凄く良いプレーができた」と振り返った。

リバプール（イングランド）は敵地でマルセイユ（フランス）に3―0で快勝し、勝ち点15で4位につけた。エジプト代表でアフリカ選手権に出場していたFWサラーが先発で復帰。前半アディショナルタイムにMFソボスライが先制点を挙げ、後半にオウンゴールを含む2点を追加した。MF遠藤航は出番がなかった。

クラブ通算350試合出場を果たしたDFファンダイクは「（マルセイユ監督の）デゼルビが率いるチームと戦うのは難しい。前線でプレーしないとやられてしまう。彼らはリスクを負って戦っているからライン間でボールを奪えればチャンスはある。チームには満足しているし、みんな全力を尽くしている」と話した。

【欧州CL1次リーグ順位】

※数字は勝ち点、得失点差

(１)アーセナル（イングランド）21 +18

(２)バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）18 +13

(３)レアル・マドリード（スペイン）15 +11

(４)リバプール（イングランド）15 +6

(５)トットナム（イングランド）14 +8

(６)パリ・サンジェルマン（フランス）13 +10

(７)ニューカッスル（イングランド）13 +10

(８)チェルシー（イングランド）13 +6

(９)バルセロナ（スペイン）13 +5

(10)スポルティング（ポルトガル）13 +5

(11)マンチェスター・シティー（イングランド）13 +4

(12)アトレチコ・マドリード（スペイン）13 +3

(13)アタランタ（イタリア）13 +1

(14)インテル・ミラノ（イタリア）12 +6

(15)ユベントス（イタリア）12 +4

(16)ドルトムント（ドイツ）11 +4

(17)ガラタサライ（トルコ）10 0

(18)カラバグ（アゼルバイジャン）10 -2

(19)マルセイユ（フランス）9 0

(20)レーバークーゼン（ドイツ）9 -4

(21)モナコ（フランス）9 -6

(22)PSV（オランダ）8 -1

(23)ビルバオ（スペイン）8 -4

(24)オリンピアコス（ギリシャ）8 -5

(25)ナポリ（イタリア）8 -5

(26)コペンハーゲン（デンマーク）8 -6

(27)クラブ・ブリュージュ（ベルギー）7 -5

(28)ボデグリムト（ノルウェー）6 -2

(29)ベンフィカ（ポルトガル）6 -4

(30)パフォス（キプロス）6 -6

(31)サンジロワーズ（ベルギー）6 -10

(32)アヤックス（オランダ）6 -12

(33)アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）4 -9

(34)スラビア・プラハ（チェコ）3 -11

(35)ビジャレアル（スペイン）1 -10

(36)カイラト（カザフスタン）1 -14