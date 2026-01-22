『ウィキッド 永遠の約束』グリンダが“最高の幸せ”に包まれる――アリアナ・グランデの“推し曲”、歌唱シーン解禁！
第97回アカデミー賞にて衣装デザイン賞と美術賞を受賞した映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編『ウィキッド 永遠の約束』より、“善い魔女”グリンダ役のアリアナ・グランデが「一番好き」と語る曲「サンク・グッドネス／アイ・クドント・ビー・ハピアー」の本編歌唱シーン映像が解禁された。
【動画】「幸せ」なグリンダと、意味深な表情のフィエロ――「サンク・グッドネス／アイ・クドント・ビー・ハピアー」本編歌唱シーン映像
本作は、20年以上愛され続けている不朽のミュージカルを映画化し、ブロードウェイミュージカル映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた『ウィキッド ふたりの魔女』の最終章。
ジョン・M・チュウ監督が再びメガホンを取り、アカデミー賞にダブルノミネートされたことでも話題となったシンシア・エリヴォとアリアナ・グランデや、ジョナサン・ベイリーらキャストも再集結。名作小説『オズの魔法使い』で少女ドロシーが迷い込んだ〈オズの国〉で、最も嫌われた“悪い魔女”と最も愛された“善い魔女”の過去が、それぞれの視点から語られていく。
2026年度の第83回ゴールデングローブ賞にて、シンシアが最優秀主演女優賞（ミュージカル／コメディ）、アリアナが最優秀助演女優賞、さらに最優秀主題歌賞にもノミネートを果たした本作。この度、“善い魔女”グリンダ役のアリアナ・グランデが歌唱する「サンク・グッドネス／アイ・クドント・ビー・ハピアー」の本編シーン映像が解禁された。
映像は、オズの国の民衆を前に行われた、“黄色いレンガの道”の開通式の一部が切り取られたもの。開通式の最中、人々の希望である“善い魔女”グリンダ（アリアナ・グランデ）は、かつての学友で現在は護衛隊の隊長を務めるフィエロ（ジョナサン・ベイリー）と婚約を発表。喜びの表情をフィエロに向けながら「私たち最高に幸せ」と笑顔で歌いあげる、幸福感に満ちあふれた1シーンになっている。
前作に引き続き、歌唱シーンは全て撮影時の生歌で録音が行われた本作。アリアナは、「サンク・グッドネス／アイ・クドント・ビー・ハピアー」について「グリンダが歌う曲の中で一番好きです」とコメント。グリンダを最も近くに感じたのがこの歌だったことを明かしている。
“善”の象徴であることに喜びを感じていると共に、人々の期待に応えるために様々な葛藤も抱えているグリンダについては「演じている時には、私個人の体験を介入させないようにしているとはいえ、自分の人生やキャリアにこういう瞬間があったのは確かです。この映画で彼女が強いられる色々なあがきにこそ、私が演じる意義があったのだと思います」と、自身の人生と重ね合わせる。アリアナにとっても思い入れの深い、重要な歌唱シーンに要注目だ。
映画『ウィキッド 永遠の約束』は、3月6日より全国公開。
