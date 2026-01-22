佐々木蔵之介主演『幕末ヒポクラテスたち』、キャラクター紹介ビジュアル＆特報が解禁！ 佐々木、内藤剛志、藤原季節よりコメントも
佐々木蔵之介を主演に迎え、大森一樹監督の生前最後の企画を映画化した『幕末ヒポクラテスたち』が、5月8日より全国公開されることが決定。あわせて、キャラクター紹介ビジュアルと特報、さらにキャストのコメントが解禁された。
【動画】太吉（佐々木蔵之介）らの奮闘ぶりをテンポよく映し出す特報映像
西洋医学を学んだ蘭方医と、旧来の唐由来の漢方医が混在した幕末の京都を舞台に、日本の現代医学の夜明け前を描く本作は、1980年公開の京都の医大生たちの群像劇『ヒポクラテスたち』が高く評価された故・大森一樹監督の最後の映画企画。大森監督の母校・京都府立医科大学の協力のもと、かつて同監督の助監督を務めていた緒方明が遺志を受け継いで監督を務め、完成にこぎつけた。
京都出身の佐々木蔵之介が大らかに、そして快活に体現するのは、幕末の京都の村で貧富の区別や、立場の区別なく市井の人々を救う蘭方医・大倉太吉。さらに太吉のライバルで、“どんな病も葛根湯”の漢方医・玄斎を演じるのは、『ヒポクラテスたち』で映画デビューを果たした内藤剛志。瀕死の重傷を負ったところを太吉に助けられる気性の荒い青年・新左を藤原季節、新左の妹・峰役を藤野涼子、太吉をやさしく、時には強く支える妻・大倉フミ役を真木よう子、そして謎の侍・弾蔵役を『ヒポクラテスたち』で年長者の研修医役を演じた柄本明が演じる。
ナレーションを務めたのは、大森一樹監督作『風の歌を聴け』で映画デビューを果たした室井滋。脚本を担当したのは、大森監督を70年代から知る西岡琢也だ。京都と大森監督にゆかりのあるキャスト、スタッフが集結し、京都府立医科大学150周年記念映画として、『ヒポクラテスたち』の医学生の“元祖たち”が現代医学の夜明け前に躍動する、爽快な医療時代劇が誕生した。
今回解禁となったのは、WEB限定キャラクター紹介ビジュアル。幕末の京都の村を舞台に、命と向き合う真摯な情熱を備えた蘭方医・太吉（佐々木）をはじめとする、型破りで愛すべき“元祖ヒポクラテスたち”が紹介されている。
あわせて、特報も解禁された。長崎で西洋医学を学んだ蘭方医と旧来の漢方医が混在していた幕末の京都の村。蘭方医・太吉（佐々木）と、「どんな病も葛根湯」が信条の漢方医・玄斎（内藤）は、顔を合わせればディスり合う犬猿の仲で、「また漢方医者のしりぬぐいか〜」「生意気抜かすな！」と、今日もまた一触即発だ。
そんなある晩、太吉は瀕死の重傷を負った新左（藤原）を救おうと、大胆にも飯屋の食台（テーブル）での手術に挑む。命と向き合い日々奔走する太吉。日本医学の“夜明け前”に生きる太吉らの奮闘ぶりを、テンポよく映し出す特報映像となっている。
さらに、キャストからコメントが到着した。主演・太吉を演じる佐々木蔵之介は、医学の父・ヒポクラテスの「人生は短し、術の道は長し」という教えを紹介しつつ、「大森一樹監督が映画に込めた想いを、未来に遺した祈りを、時を経て同志の先輩や若者たちと、縁の京都で撮りました」と、大森監督の遺志を受け継ぎ、一丸となって撮影に挑んだ決意を明かし、「彼（太吉）を取り巻く型破りで愛すべく人たちの、命懸けの願いと人生の可笑しみを、一緒に楽しんで頂ければ幸いです」と、本作の魅力を熱く語っている。
また、気性が荒く、喧嘩っ早く、バクチ好きの新左を演じた藤原季節は、「憧れの東映京都で高倉健さんの写真に見つめられながらヤクザ者を演じられた時間は夢のようでした」と東映京都撮影所への思いを語るとともに、「今、若い世代には『邦画を革新しよう』という大きなうねりがありますが、変わることのない、受け継がれるべき魂も日本映画にはあるんだという、もう一つの真実を教えていただいたような気がします」と、緒方監督への思いを明かしている。
そして、大森一樹監督作『ヒポクラテスたち』で映画デビューを飾り、本作では漢方医・玄斎を演じた内藤剛志は、「『内藤、映画撮るで、京都来い！』バイト先にかかってきた大森一樹監督からの一本の電話。そこからすべてが始まった」とデビュー当時の思い出に触れながら、大森監督への哀悼の意も込めて、「そして『未来ヒポクラテスたち』（20XX）は、いつですか？ 監督！ 映画化が決定したら、また必ず電話をください。楽しみに待っています」と熱い思いを吐露している。
映画『幕末ヒポクラテスたち』は、5月8日より全国公開。
※佐々木蔵之介、藤原季節、内藤剛志のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■佐々木蔵之介
「人生は短し、術の道は長し」
古代ギリシャ、医学の父 ヒポクラテスが遺した言葉だそうです。
大森一樹監督が映画に込めた想いを、未来に遺した祈りを、時を経て同志の先輩や若者たちと、縁の京都で撮りました。
私演じる太吉は幕末の激動の時代の中で、剛く真っ直ぐ、そしておおらかに！
すべてのいのち愛しむ、人間くさい優しいお医者さんです。
彼を取り巻く型破りで愛すべく人たちの、命懸けの願いと人生の可笑しみを、一緒に楽しんで頂ければ幸いです。
劇場でお待ちしております。
■藤原季節
映画が始まった瞬間からワクワクの止まらぬ展開に、自分の出演も忘れ圧倒的に"観客"にさせられてしまい、まるで少年に戻ったようにキラキラした目で『幕末ヒポクラテスたち』を観ていました。ふと「自分がこの映画に登場するのか？」と思い出した頃には緊張で手汗が止まりませんでした。憧れの東映京都で高倉健さんの写真に見つめられながらヤクザ者を演じられた時間は夢のようでした。
今、若い世代には「邦画を革新しよう」という大きなうねりがありますが、変わることのない、受け継がれるべき魂も日本映画にはあるんだという、もう一つの真実を教えていただいたような気がします。緒方明監督が現場で見ていた景色を、スクリーンを通して見ることができて感動しています。
■内藤剛志
「内藤、映画撮るで、京都来い！」
バイト先にかかってきた大森一樹監督からの一本の電話。
そこからすべてが始まった。
演じて、飲んで、演じて、ちょっと喧嘩して、笑って、また飲んで、演じて…。
そして70歳になり、大森監督の思いを一身に引き受けた緒方明監督のもと、
また演じて、走って、大笑いして、少し考え込んで、また演じて…。
アオハルの日々を過ごさせてもらった。
2つの現場に共通していたのは、「変化するとはどういうことか」を考え続けていたことだった。
それぞれの時代の流れの中で、医師になることの意味や人の命、生きることとは何かに向き合いながら、
簡単には答えの出ない大きなうねりの中へと飛び込み、
時に流され、時に抗い、それでも勇気を持って泳ぎ続ける人々の姿を、
スタッフ・キャスト全員の力で形にしていったように思う。
『ヒポクラテスたち』（1980）
『幕末ヒポクラテスたち』（2026）
そして『未来ヒポクラテスたち』（20XX）は、いつですか？
監督！
映画化が決定したら、また必ず電話をください。
楽しみに待っています。
