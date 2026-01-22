女子プロレスラーの井上貴子（56）が22日までに自身のインスタグラムを更新。女優の飯島直子（57）との2ショットを公開した。

「極悪祭に飯島直子さん @naoko_iijima_705_official がダンプさんの応援にいらしてました」と、おそろいの“極悪Tシャツ”姿の飯島との2ショットをアップ。

「ドラマおたくなアタシはドラマ出てる方が目の前にいるとテンションあがる 急に色んなドラマが頭の中グルグルまわるー そしてこの日は年齢不詳な人が続々いらっしゃいました」とつづった。

1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本率いる「極悪同盟」は今年、結成40周年イヤーに突入し、11日に東京・新木場1stRINGで「極悪祭」を開催。井上は、長与千種らと参戦、ダンプと交流がある飯島が応援に駆け付けた。

この投稿にフォロワーらからは「美女が二人」「素敵な2ショットですね」「相変わらず美しいすぎて、びっくりやわ」「美人の2SHOT」「貴子さんも顔小さいですが、飯島直子さんは更に顔が小さいですね」などの声が寄せられている。

井上は、全日本女子プロレスで1988年にデビューした“元祖アイドルレスラー”で、WWWA世界タッグなどさまざまなタイトルを獲得してきた。2005年にLLPWに入団し、現在もLLPW-Xと名前を変えながらも神取忍とともに団体を率いて“美魔女レスラー”として活躍している。