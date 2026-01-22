色々使ったけど100均のコレに行き着いた！面倒なお手入れを習慣化できる！楽に使えるグッズ

メイクツールのお手入れは大切だと分かっていても、つい後回しになりがち…。手軽に使えそうだと感じて、セリアで見つけた『メイクブラシクリーナー』を試してみました。メイクツールを簡単に、しっかり洗える構造で楽にお手入れが可能！折りたたむとコンパクトになるうえ、フックなどに吊るせるので収納時も困りません。

商品情報





商品名：メイクブラシクリーナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：高さ2.9cm×横9cm×奥行き7.6cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792433317

セリアの『メイクブラシクリーナー』ならお手入れを習慣化しやすい！

メイクブラシやスポンジのお手入れって、何かと手間がかかりますよね。筆者もついお手入れを後回しにしてしまって、衛生面が気になることがあります。

今回は、そんな悩みを解消してくれる、セリアの『メイクブラシクリーナー』をご紹介します。メイクツールを手軽にお手入れできるクリーナーです。

くまちゃんのようなデザインで見た目がとてもかわいいのですが、実はかなりよくできたアイテムで驚きました！早速ご紹介します。

このクリーナーは、折りたたみバケツのように広げて使用します。

広げると小さめの桶のような形になり、ブラシやスポンジを洗うのにちょうど良いサイズ感です。

収納時は薄くたためるので、洗面所やメイクボックスのすき間にも収まりやすいと思います。

底の部分には細かな凸凹があり、この凹凸を使ってメイクツールに付着した汚れを落とす仕組みになっています。

手だけで洗うよりも効率よく、しっかりと汚れを落とせそうだと感じました。

実際に洗剤を少量垂らしてブラシを洗ってみると、ほんの数回こするだけで汚れが浮き出てきました。

ゴシゴシと力を入れなくても汚れが落ちるので、ブラシへの負担が少なくて済むのは嬉しいかぎりです。

泡立ちもよく、洗っている途中で汚れが落ちていくのが目に見えてわかりました。

写真の左側が、お手入れをする前の状態です。この時点では、アイシャドウがたっぷり付着しています。

右側が洗浄後の状態です。汚れがスッキリ落とせて、見た目も清潔感があります。

スポンジの汚れ落ちも良好！吊るして保管できて乾燥させやすい◎

スポンジの洗浄にも使ってみましたが、こちらも手だけで洗うより汚れ落ちが良く感じました。

力をほとんど入れずに済むため、毎回の洗浄がぐっと楽になります。

汚れ落ちが良いため、洗うこと自体へのハードルが下がり、自然とお手入れの頻度も上がりそうです！

使い終わった後は折りたたんで吊るしておけるので、置き場所に困らないのも重要なポイント！

吊るすことで乾燥させやすく、次に使うときも気持ちよく使用できます。

面倒になりがちなメイクツールのお手入れを、無理なく続けたい方にぴったりのアイテムです。ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。