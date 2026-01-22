色々使ったけど100均のコレに行き着いた！面倒なお手入れを習慣化できる！楽に使えるグッズ
商品情報
商品名：メイクブラシクリーナー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：高さ2.9cm×横9cm×奥行き7.6cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792433317
セリアの『メイクブラシクリーナー』ならお手入れを習慣化しやすい！
メイクブラシやスポンジのお手入れって、何かと手間がかかりますよね。筆者もついお手入れを後回しにしてしまって、衛生面が気になることがあります。
今回は、そんな悩みを解消してくれる、セリアの『メイクブラシクリーナー』をご紹介します。メイクツールを手軽にお手入れできるクリーナーです。
くまちゃんのようなデザインで見た目がとてもかわいいのですが、実はかなりよくできたアイテムで驚きました！早速ご紹介します。
このクリーナーは、折りたたみバケツのように広げて使用します。
広げると小さめの桶のような形になり、ブラシやスポンジを洗うのにちょうど良いサイズ感です。
収納時は薄くたためるので、洗面所やメイクボックスのすき間にも収まりやすいと思います。
底の部分には細かな凸凹があり、この凹凸を使ってメイクツールに付着した汚れを落とす仕組みになっています。
手だけで洗うよりも効率よく、しっかりと汚れを落とせそうだと感じました。
実際に洗剤を少量垂らしてブラシを洗ってみると、ほんの数回こするだけで汚れが浮き出てきました。
ゴシゴシと力を入れなくても汚れが落ちるので、ブラシへの負担が少なくて済むのは嬉しいかぎりです。
泡立ちもよく、洗っている途中で汚れが落ちていくのが目に見えてわかりました。
写真の左側が、お手入れをする前の状態です。この時点では、アイシャドウがたっぷり付着しています。
右側が洗浄後の状態です。汚れがスッキリ落とせて、見た目も清潔感があります。
スポンジの汚れ落ちも良好！吊るして保管できて乾燥させやすい◎
スポンジの洗浄にも使ってみましたが、こちらも手だけで洗うより汚れ落ちが良く感じました。
力をほとんど入れずに済むため、毎回の洗浄がぐっと楽になります。
汚れ落ちが良いため、洗うこと自体へのハードルが下がり、自然とお手入れの頻度も上がりそうです！
使い終わった後は折りたたんで吊るしておけるので、置き場所に困らないのも重要なポイント！
吊るすことで乾燥させやすく、次に使うときも気持ちよく使用できます。
面倒になりがちなメイクツールのお手入れを、無理なく続けたい方にぴったりのアイテムです。ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。