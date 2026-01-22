コレ優秀だわ…！スポンジだけだと手が届かない…！アレ専用の100均クリーナー

汚れが気になる蛇口まわり。いつも使っている分厚いスポンジだと、狭い溝まで届かなくてイライラしちゃいますよね…そんなお掃除の悩みを解決してくれるアイテムがダイソーにあります！珍しいベルト状のクリーナーで、蛇口の複雑な形にフィット。水だけでもキレイに汚れが落ちるので、超優秀なアイテムですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アクリルニットクリーナー（蛇口洗い）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480609362

ベルト状が使いやすい！ダイソーの蛇口専用クリーナーをチェック

汚れが蓄積しやすい蛇口まわり。いざ掃除しようと思っても、いつも使っているスポンジでは汚れに届かなかったりして結構ストレスになりますよね。そんな時に使ってみてほしいアイテムがダイソーにあります。今回ご紹介するのは、その名も『アクリルニットクリーナー（蛇口洗い）』。ベルト状になった珍しい形の蛇口専用クリーナーで、お値段は￥110（税込）です。

材質はアクリルとポリエステル。ニットの網目が汚れを絡め取ってくれる仕様になっています。早速使っていきましょう！

水だけでもスッキリキレイに！ダイソーの『アクリルニットクリーナー（蛇口洗い）』

両サイドのヒモを手で持ち、キュッキュッと擦るようにお掃除できるのが便利。

分厚いスポンジだと滑って力が入りにくいのですが、ベルト状なら複雑な形にもしっかりフィットしてくれます。

before／afterはこんな感じです。なかなか取れなかったモヤのような汚れがスッキリ落ちています！水だけでも汚れを落とせるため、環境にも優しいのがGOOD。洗剤を使わなくても大丈夫なので、お掃除の際に手荒れしにくいのが嬉しいです。

使い終わったら、ヒモで吊るして乾燥させられるので衛生面もバッチリ。収納する時は小さく折りたたむこともできるので、コンパクトに管理できるのも魅力です。

今回はダイソーの『アクリルニットクリーナー（蛇口洗い）』をご紹介しました。

一度使ったら手放せなくなるダイソーのお掃除グッズ。蛇口の奥の狭いスペースなどにも入り込んでくれるので、隅々までキレイにすることができますよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。