エア・カナダは、札幌/千歳〜バンクーバー線を12月17日に開設する。

札幌/千歳発火・金・日曜、バンクーバー発月・木・土曜の週3往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。2027年3月26日まで運航する。所要時間は札幌/千歳発が8時間15分、バンクーバー発が9時間10分。

マーク・ガラード エグゼクティブ・バイスプレジデント 兼 チーフ・コマーシャル・オフィサー／カーゴ部門プレジデントは、「このたび、札幌とバンクーバーを結ぶ直行便を開設できることを大変嬉しく思います。北海道のお客様にとって北米へのアクセスがより便利になるだけでなく、バンクーバー経由でカナダやアメリカ、メキシコ各地へスムーズにお乗り継ぎいただけるようになります。冬の旅行需要に合わせた本路線が多くのお客様にご利用いただけることを期待しています。バンクーバーは、北米西海岸の主要都市へアクセスしやすいハブ空港です。新千歳からの直行便により、従来よりも移動時間が120分以上短縮され、より快適な旅をご提供できます。エア・カナダは今後も日本市場におけるネットワーク拡充に取り組んでまいります」とコメントした。

北海道と北米を結ぶ唯一の直行便で、バンクーバーでは北米各地45都市以上への乗り継ぎができる。ビジネスやレジャーでの利用を想定している。エア・カナダは現在、東京/羽田と東京/成田へ通年、大阪/関西へ夏期の季節定期便を乗り入れている。

■ダイヤ

AC54 札幌/千歳（19：55）〜バンクーバー（11：10）／火・金・日（12月18日〜2027年3月26日）

AC55 バンクーバー（13：25）〜札幌/千歳（15：35+1）／月・木・土（12月17日〜2027年3月25日）