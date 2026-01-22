100均で買えるって奇跡だよ！無印より使い勝手良いかも？！本家は約千円のポーチ

バッグの中で小物が散らかりがちな人ほど、開閉が簡単で中身が見渡しやすいポーチは頼りになります。そこで今回は、ダイソーで見つけた無印そっくりの便利なポーチをご紹介します！フラットでかさばらず、用途を選ばないサイズ感。すぐ使うもの、まとめたいもの、分けて持ちたいもの、それぞれにちょうどよく収まります。

商品情報

商品名：ポケット付バネ口ポーチ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480942872

このクオリティで200円は安すぎる！本家は4倍以上！ダイソーの『ポケット付バネ口ポーチ』

毎日持ち歩くポーチは、シンプルで扱いやすいものを選びたいですよね。

無印良品の「片手で開くフラットポーチ」は、使っている人が多い人気アイテムという印象があります。

そんなポーチとよく似たデザインのものを、ダイソーのポーチ売り場で見つけました！

見た目の方向性も素材感も近く、しかも価格は220円（税込）。無印のポーチの1／4以下でお安くゲットできました♡

素材はナイロン、ポリエステルで、本家と同じ系統。ただしダイソーのポーチはややくたっとしていて、ハリは控えめです。

片手でパカッと開いて、手を離すと自然に閉じるバネ口仕様。

ファスナーと違って閉め忘れが起きにくく、中身が飛び出しにくい作りです。

スマホがすっぽり入るサイズ感で、出し入れもスムーズ。

スマホ周りの小物や、ネイルオイル、ハンドクリーム、ミントタブレットなど、出先ですぐ取り出したいアイテムをまとめるのにぴったりです。

さらに外側にはファスナーポケットが付いていて、小物を分けて入れられます。

バッグやポーチの中で迷子になりがちなアイテムの定位置が作れるから、必要なときにサッと手が伸びます。

片手でパカッと開閉！使い道が広がるちょうどいいサイズ感！

モバイルバッテリーや充電ケーブル、イヤフォンをまとめるのにも向いていて、フラット型＆バネ口のおかげで、ケーブルが絡まりにくいのも助かります。

ガジェットケースとして、お出かけの必須アイテムの持ち運びに◎

ループ付きなので、カラビナを付けてバッグに引っ掛けておく使い方もできます。

手持ちのバッグに取り付けて使うもよし、長めのストラップをつけて、斜め掛けして使っても良さそうです。

眼鏡ケースとしても試してみました。本家のポーチは眼鏡やサングラスのケースとして使っている方も多いみたいです。

ダイソーのポーチは素材が柔らかいので衝撃には注意が必要ですが、内側はふわとした生地なので優しく、レンズを直接入れても不安は感じにくい印象でした。

ペンケースとして使えば、消しゴムやクリップなどの細かい文具を分けて収納でき、コンパクトにまとめられます。

バネ口で開閉がラク、ポケット付きで整理しやすい、ループで持ち方を選べるなど、使い道を限定せずに持ち歩けて便利です。

今回は、ダイソーの『ポケット付バネ口ポーチ』をご紹介しました。

似たデザインのポーチが、価格を抑えて手に入るのは魅力的。

素材の質感などは本家と違いはありますが、日常使いの軽い用途なら十分実用的です。

気軽に試せる価格なので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。