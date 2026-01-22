100均のテープ使って快適度爆上がり！家中で使える！面ファスナー活用術

ダイソーをパトロールしていると、手芸グッズ売り場で気になる商品を発見。様々な場所で活用できる、テープの付いた面ファスナーが￥110（税込）で販売されていたんです。ハサミでサクッとカットできるので、好きな大きさにできるのが◎アイデア次第で暮らしの快適度を爆上げできるので、要チェックですよ！

商品情報

商品名：ファスナーテープ（粘着タイプ、黒、25mm×30cm）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：25mm×30cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984343928428

貼るだけ簡単！快適度が爆上がりするダイソーのアイデアグッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、手芸グッズ売り場で気になる商品を発見しました。その名も『ファスナーテープ（粘着タイプ、黒、25mm×30cm）』。お値段は￥110（税込）です。

粘着タイプになった面ファスナーで、インテリア・シート・雑貨などを固定する時に役立つそうです。早速使っていきましょう！

家中で使える！ダイソーの『ファスナーテープ（粘着タイプ、黒、25mm×30cm）』

まずは、置き場所に困っていたリモコンにファスナーテープを貼り付け、棚に固定できるようにしてみました。この時、リモコンの電池パック上にテープを貼ってしまうと、着脱するときにフタが開いてしまうので、その部分は避けておくのが吉です◎

換気扇のフィルターにも使用してみました。面ファスナーのオスの方を換気扇のカバーに貼ると、そのままフィルターを設置できるのでおすすめです。

コンセントタップの浮かせる収納にも活用してみましたよ。シール面の粘着力が想像以上に強いため、原状回復が必要な場所には使用を避けた方が良いと感じました。とはいえ、釘を打ちたくないところに貼り付けられるのはこの商品の魅力。アイデア次第で家中で活躍する優秀グッズです。

今回はダイソーの『ファスナーテープ（粘着タイプ、黒、25mm×30cm）』をご紹介しました。

暮らしの快適度が爆上がりするダイソーの便利アイテム。ファスナーテープは硬めですが、ハサミでサクッと切れるので、好きなサイズにして使えるのが嬉しいです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。