ボクシング西田凌佑、第2子誕生を報告。赤ちゃん抱く姿に反響「より強くなったパパの姿、期待してます」
プロボクサーで元IBF世界バンタム級王者の西田凌佑選手は1月20日、自身のInstagramを更新。第2子の誕生を報告し、新生児を抱く姿を公開しています。
【写真】西田凌佑＆赤ちゃんのツーショット
コメントでは、「おめでとうございます」「来月、熱い試合楽しみにしてます 応援してます」「試合頑張ってください」「より強くなったパパの姿、期待してます」「可愛い」「守るべきものがある男は強いですね」などの声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】西田凌佑＆赤ちゃんのツーショット
第2子が誕生西田選手は「1月19日に第二子となる女の子が産まれました!! 家族も増えて、頑張る気持ちがさらに高まりました!!」とつづり、1枚の写真を投稿。西田選手が赤ちゃんを抱いています。とてもほほ笑ましい1枚です。また「試合まで残り26日 しっかり仕上げます」と、意気込みもつづっています。
2月の試合に出場予定西田選手は2月15日に、ブライアン・メルカド・バスケス選手とのIBF世界スーパーバンタム級挑戦者決定12回戦を控えています。試合での活躍に期待が高まりますね。
(文:勝野 里砂)