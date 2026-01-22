ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京メトロ千代田線が運転再開…小田急線との直通は見合わせ続く 東京メトロ千代田線が運転再開…小田急線との直通は見合わせ続く 東京メトロ千代田線が運転再開…小田急線との直通は見合わせ続く 2026年1月22日 8時19分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京メトロ千代田線は、代々木上原駅での車両点検のため、２２日午前７時１８分頃から代々木上原―表参道駅間で運転を見合わせていたが、同８時３６分に再開した。 小田急線との直通運転は見合わせている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 職務質問で「ドア開けたままトイレ利用させる」、地裁が職務質問の違法性認める…覚醒剤取締法違反で起訴の女性無罪 大分の１９４キロ衝突死亡事故、きょう控訴審判決…遺族「高速度による事故の抑止になる判決を」 ４歳女児が餌やり体験で馬に指をかみ切られ切断、施設運営の男を業務上過失傷害の容疑で書類送検…山梨県警 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, リペア工事, 上田, 仏壇, 大船, 伊東市, 思いやり, 生花, ダイス, 置床工事