東京メトロ

写真拡大

　東京メトロ千代田線は、代々木上原駅での車両点検のため、２２日午前７時１８分頃から代々木上原―表参道駅間で運転を見合わせていたが、同８時３６分に再開した。

　小田急線との直通運転は見合わせている。