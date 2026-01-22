スイスのダボスで開催された第56回世界経済フォーラム年次総会に出席したトランプ氏＝21日/Denis Balibouse/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は21日、スイスで開かれている世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で演説し、デンマーク自治領グリーンランドの米国による領有が必要だと改めて主張した。武力行使は否定したものの、速やかに交渉に応じるよう欧州に要求するなど強硬な姿勢を維持した。

トランプ氏は「グリーンランドを守れる国は米国以外にない」と断言した。また、第2次世界大戦中にグリーンランドを守ったのは米国だとし、支配権の放棄を拒否したデンマークは「恩知らず」だとなじった。米国がグリーンランドをデンマークに返還したのは「愚かだった」とも述べた。

トランプ氏は米国によるグリーンランド領有が米国と欧州にとって最善の利益となるとも主張した。その理由として「この巨大な土地、巨大な氷の塊を保護・開発・改善し、欧州にとって有益で安全、そして米国にとっても有益なものにできるのは米国だけだ」との持論を展開した。

さらに、米国によるグリーンランド領有は北大西洋条約機構（NATO）の強化につながるとの考えも示した。米国は「NATO から非常に不公平な扱いを受けてきた」と不満もあらわにした。

一方で、グリーンランドを獲得するために武力を行使することはないとこれまでで最も明確に否定した。トランプ氏は「率直に言って、止めることができない強さと力の行使を決定しなければ、何も得られない」と述べたが、「だが、そうすることはない」と続け、「武力を使う必要はなく、使いたくない。使わない」と明言した。

演説中、トランプ氏はグリーンランドを指していると思われる場面で、アイスランドと4回言い間違えることもあった。