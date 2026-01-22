Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÞÍÜÆâ¤Î¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤À¤È¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Î¤¦¤Á¡¢½êÆÀÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ò62Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡Ê¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬ 2350 Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡Ê2¡ËµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾Ú³Û¤ò69Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë
¡Ê3¡Ë´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎÆÃÎã¤Ë¤è¤ê¡¢¹µ½ü³Û¤ò42Ëü±ß²Ã»»¤¹¤ë¡Êµï½»¼Ô¤Î¤½¤ÎÇ¯Ê¬¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬ 655 Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡Ê4¡ËµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾ã³Û¤ÎÆÃÎã¤Ë¤è¤ê¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾Ú³Û¤ò¤µ¤é¤Ë5Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ë
¼ýÆþ¤¬µëÍ¿½êÆÀ¡ÊµëÎÁ¤ä¾ÞÍ¿¤Ê¤É¡Ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¡ÊÇ¼ÀÇ³Û¡Ë¤Î·×»»¤Ï¡¢Ç¯¼ý¢ª½êÆÀ¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¡Ë¶â³Û¢ª²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¢ª½êÆÀÀÇ³Û¢ªÇ¼ÉÕÀÇ³Û¤Î½ç¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¡Ê1¡Ë¡Ê3¡Ë¤Î¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü¡×¤Ï¡¢¤³¤Î·×»»²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¡×¤ò»»½Ð¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ê2¡Ë¡Ê4¡Ë¤Î¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¡×¤Ï¡¢¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¡×¤ò»»½Ð¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý¤Î³Û¤¬´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü³Û¤Î¹ç·×³Û°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð½êÆÀÀÇ¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¹ç·×³Û¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ8Ç¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô½êÆÀÍ×·ï¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¹ç·×³Û¤¬160Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¡Ê¡á62Ëü±ß¡Ü69Ëü±ß¡Ü42Ëü±ß¡Ü5Ëü±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢ÉÞÍÜÆâ¤Î¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Ë¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÊÉ¡É¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÊÉ¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÊÉ¡É¤È¤Ï¡¢Á°¹à¤Î¤è¤¦¤Ë½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Ç¯¼ý¸ÂÅÙ³Û¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÊÉ¡É¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Ç¯¼ý¸ÂÅÙ³Û¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á°¹à¤Ç²òÀâ¤ò¤·¤¿¡Ö178Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤Ï½êÆÀÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÊÉ¡É¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Ç¯¼ý´ð½à¤Î¾å¾º¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èó²ÝÀÇ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç²Ô¤²¤ë¼ýÆþ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ï²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡Ê2¡ËÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤«¤éÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î½êÆÀÀÇ¡ÊÇ¼ÀÇ³Û¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡Ê3¡Ë¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡Ê1¡Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î¶â³Û¤¬°ã¤¦¡Ê´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤¬°ã¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²¡×¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö½êÆÀÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É½»Ì±ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉÞÍÜ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ±°ìÀ¸·×ÇÛ¶ö¼ÔµÚ¤ÓÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³ÛÍ×·ï¤ò 62 Ëü±ß°Ê²¼¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯´Ö½êÆÀ¹ç·×³Û¤¬°ìÄê³Û°Ê²¼¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Ï¡Ö58Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý¤Ë¤·¤Æ123Ëü±ß¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÎáÏÂ8Ç¯¤Ï¡Ö62Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý¤Ë¤·¤Æ136Ëü±ß¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤È¤Ê¤ê¡¢½êÆÀ¹ç·×³Û¤¬95Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý¤Ë¤·¤Æ169Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¹µ½ü³Û¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤ÎÇ¼ÉÕÀÇ³Û¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉÞÍÜ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö½µ20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤¬130Ëü±ß°Ê¾å¡Ê60ºÐ°Ê¾å¤Þ¤¿¤Ï¾ã³²¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï180Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¾ì¹ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÀ¤¬ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÊ¬¤À¤±¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²È·×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ö¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï·ù¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹ñ¤ÎÊÝ¾ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÈ÷¤¨¤Æ¹ñ¤ÎÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤â°ÕµÁ¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¡ØÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡×¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢ÉÞÍÜÆâ¤Î¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Ë¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê1¡Ë´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤¬62Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ê¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬ 2350 Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¸Ä¿Í¤Î¾ì¹ç¡Ë¡¢¡Ê2¡ËµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾Ú³Û¤ò69Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡¢¡Ê3¡Ë´ðÁÃ¹µ½ü¤ÎÆÃÎã¤Ë¤è¤ê¹µ½ü³Û¤ò42Ëü±ß²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡Êµï½»¼Ô¤Î¤½¤ÎÇ¯Ê¬¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬ 655 Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡Ë¡¢¡Ê4¡ËµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾ã³Û¤ÎÆÃÎã¤Ë¤è¤êµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ÎºÇÄãÊÝ¾Ú³Û¤ò¤µ¤é¤Ë5Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë
¡¦ÉÞÍÜÆâ¤Î¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤â½êÆÀÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤«¤éÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î½êÆÀÀÇ¡ÊÇ¼ÀÇ³Û¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Îµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ï¹ñ¤Ë¤è¤ëÊÝ¾Ú¤Î¤¿¤á²ÃÆþ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ8Ç¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ï¡¢¡Ö½êÆÀÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÐÅµ
ºâÌ³¾Ê ÀÇÀ©²þÀµ¤Î³µÍ×
¹ñÀÇÄ£ No.1191 ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü
¹ñÀÇÄ£ No.1195 ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþÂÐ¾Ý¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ½¾¶È°÷¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤¬²ÈÂ²¤òÈïÉÞÍÜ¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤È¤¡¢ÈïÉÞÍÜ¼Ô¤Ë°ÛÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼êÂ³¤
¼¹É®¼Ô : ÃæÂ¼¾»Î
¿·ÅìÁî¹ç³«È¯³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¡£Ã£Æ£Ð(R)¡ÊÆüËÜ£Æ£Ð¶¨²ñÇ§Äê¡Ë¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¡¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¾åµé¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー