女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日、第79話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第79話は、島根県知事・江藤安宗（佐野史郎）が錦織友一（吉沢亮）に“ある提案”を持ち掛ける。なみ（さとうほなみ）の元には、身請けを申し出た福間（ヒロウエノ）が再び現れ…という展開。

なみは身請け話があったことを野津サワ（円井わん）に報告。「いざ男と一緒になれると思ったら、急に怖くなってしまって」「一緒にずっと、傷を舐め合って生きていこう」と打ち明けた。

福間は「あんたは哀しい。ここにおる誰よりも」「本当は惚れちょるんだ。おなみに惚れちょる。だけん、一緒になりたい。それだけだけん」とプロポーズした。

松野トキ（郄石あかり）が偶然、サロン「白鳥倶楽部」に現れ、サワと再会。サワは「それで？私、今、勉強したいんだけど」「（勧められた洋酒を）飲んでいったら？お二人（門脇・土江）もおトキと話したそうだけん」と店を出た。

サワが戻ってきたところで幕。SNS上には「明日、楽しみなような、怖いような」「仲直りか？宣戦布告か？」「ケンカ別れになるのか」「何を言いに戻ってきたのか。もう自分に構うなと言うつもりなのか」「環境の変化や第三者の存在でさらに広がる距離…声を掛けたフミさんやトキにとってのサワは変わっていないのに」などの声。サワの第一声に注目が集まる。