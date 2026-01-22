女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日、第79回が放送され、一躍“時の人”となった主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの人気がさらに高まる様子が描かれた。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第79回は、野津サワ（円井わん）が町を歩いていると、異変を感じ…という展開。

出店に松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の絵。ヘブンの髭やブードゥー人形まで売られている。サワは、変装をして箸を買いに来た松野フミ（池脇千鶴）と出くわした。

橋爪CPによると、劇中の「松江新報」に掲載された「ヘブン先生日録」は史実ベース。「首相動静」のような八雲の記事が、当時の新聞に実際に掲載されていた。記者・梶谷吾郎（岩崎う大）のキャラクターは、参考にした実在の人物はいないものの「八雲の番記者もいたかもしれない」と誕生。今週（第16週）登場した「ステーキは素敵」「英語レッスン」「隙間に箸を落とした」エピソードは、いずれもドラマオリジナル。サブタイトル「カワ、ノ、ムコウ。」の通り、サワ＆なみ（さとうほなみ）との「対比にもなる」とストーリーを展開した。

「思わぬところから注目を浴び、それに応えようと無理をして、生活や振る舞いが一変してしまうのは、現代にも通じるところで、示唆的ですが、『ばけばけ』なりの描き方をしてみました。う大さんの演技が面白いですし、隙間に箸を落としたのも話が何も進んでいなくて（笑）、実にふじきさんらしいバカバカしさ。何を落としたらちょうどいいか、スタッフみんなで2〜3時間考えました」

“トキ＆ヘブングッズ”もドラマオリジナル。「明治時代にもあったかもしれない、という線を狙って（笑）、2人への注目の度合いを今風の感覚で表現しました。オンエアでは少ししか映りませんでしたが、小道具はかなり作り込んでいて、バージョンもたくさんあります」と明かした。

SNS上には「べらぼう風に光る君へ風w（フミの変装）」「この時代のブロマイド的な？」「松野家の錦絵！明治松江にも、めざとい蔦重おったw」「三之丞！おトキちゃんグッズでビジネスチャンスよ！」「司之介さんが見たら、がめつくライセンス料を取りそうな無許可グッズの数々w」などの声。視聴者の笑いも誘い、反響を呼んだ。