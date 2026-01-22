クア・アイナ新作♡旨辛チリが主役の期間限定バーガー3種が登場

ハワイアンテイストの人気バーガーレストラン「クア・アイナ」から、寒い季節にも食欲を刺激する旨辛バーガーが期間限定で登場します。6種の香辛料をブレンドした特製オリジナルチリミートソースを主役に、濃厚チーズやスパイス、ジューシーなチキンを組み合わせた全3種。ボリュームも満足感もたっぷりなラインアップは、がっつり派さんにもおすすめです♡

旨辛がクセになる特製チリソース

今回の主役は、ひき肉のゴロゴロ感を楽しめるオリジナルチリミートソース。

6種類の香辛料を絶妙なバランスで配合し、コクと辛さ、旨みをしっかり感じられる味わいに仕上げています。ハワイ生まれならではのパンチのある風味が、クア・アイナ自慢のバーガーと相性抜群です。

Afternoon Teaの春限定♡スイーツ＆ティーで楽しむ苺香る贈りもの時間

個性豊かなチリバーガー3種

チリ厚切りチェダーチーズバーガー



価格：単品1,680円

濃厚な厚切りチェダーチーズがチリの旨みを引き立てる「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」。

チリハラペーニョバーガー



価格：単品1,780円

ハラペーニョとハバネロソース、特製スパイスで刺激的に仕上げた「チリハラペーニョバーガー」。

チリチキンバーガー【NEW】



価格：単品1,390円

さらに、新作として登場する「チリチキンバーガー」は、サクッとジューシーなフライドチキンとチリソースの組み合わせが魅力です。

※終日、ドリンク・フレンチフライ付きのお得なセットあり

※写真はイメージです

※価格はすべて税込です

※価格・内容は予告なく変更する場合がございます

セットでも楽しめる期間限定企画

対象商品は、終日ドリンクとフレンチフライ付きのお得なセットも用意されています。日本国内のクア・アイナ全店で楽しめるので、ランチにもディナーにもぴったり。

期間限定だからこそ、好みの辛さや具材で食べ比べするのもおすすめです♪

販売期間：2026年1月21日（水）～4月21日（火）※終了時期は変更になる場合があります

展開店舗：日本国内のクア・アイナ全店

今だけの旨辛体験を味わって

旨みと辛さが重なり合う、クア・アイナならではのチリバーガーは、この季節にこそ味わいたい限定メニュー。濃厚チーズ派も、刺激派も、チキン派も満足できるラインアップがそろいます。

ぜひこの機会に、クア・アイナで新作バーガーの美味しさを堪能してみてください♡