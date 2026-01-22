「完売必至」女子プロ2人の可愛すぎるショットにいいね殺到！

プロゴルファーの澁澤莉絵留が自身のInstagramを更新。橋添穂プロとの2ショット写真を公開しました。

「絶対買うやつ」澁澤莉絵留・橋添穂の2ショットにいいねの嵐

澁澤プロは「本日11/20発売のワッグル1月号で付属カレンダーに穂ちゃんと一緒に掲載して頂きました！」とコメントして、写真を公開。

今回、澁谷プロはワッグル1月号の特別付録である「人気女子プロカレンダー2026」に参加。橋添穂プロと撮影したとのこと。なお同カレンダーには、金田久美子プロ、脇元華プロ、菅沼菜々プロ、都玲華プロなど、人気女子プロゴルファーの写真も掲載されています。

また、「武井壮さんとのリベンジマッチをやらせて頂き、その様子も載っているので是非お手に取って見て頂けたら嬉しいです！！」ともコメント。前回の対決では武井壮さんがイーグルを決めるなど、波乱の展開となりましたが、今回はいかに？

https://www.waggle-online.jp/2021/09/10/8576/

澁澤プロの投稿にファンからは「絶対買うやつですね」「この2人なら完売必至」「地元に取扱店舗無くて、大都会福岡市まで行って、ようやく今日入手しました！」などのコメントが寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ澁澤プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※rieru54／Instagram