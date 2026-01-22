女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日、第79話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第79話は、島根県知事・江藤安宗（佐野史郎）が錦織友一（吉沢亮）に“ある提案”を持ち掛ける。なみ（さとうほなみ）の元には、身請けを申し出た福間（ヒロウエノ）が再び現れ…という展開。

ある提案とは、松江中学校の次期校長への推薦。錦織は「大変、光栄なお話ではあるんですが」と浮かない顔。江藤は「案ずるな、わしがおる。かわいい生徒たちに、君のような道を辿ってほしくはないだろが」と“意味深”な発言をした。

錦織はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）に相談。校長にあまり興味はなく、従来通り友人として「リテラリー・アシスタント（文学面の助手）」としてヘブンの執筆を手伝いたい。ヘブンは錦織が校長になれば安心、いずれ友人関係は変わらないと背中を押した。

SNS上には「錦織さんの秘密は何なの…」「錦織さんも訳アリな雰囲気なんだよな、ずっと」「校長とはあの校長ですか？相変わらず錦織先生の切り返しが面白い（笑）」などの声。錦織の過去に一体、何があったのか。