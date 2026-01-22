スピードスケート女子の吉田雪乃（２２）＝寿広＝は初めて臨む五輪で５００メートル、１０００メートルの代表をつかんだ。今季は、ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた昨年１２月の全日本選手権の５００メートルで優勝し、１０００メートルは２位に食い込んだ。昨季から急成長中の２２歳は「大嫌い」なスピードスケートを始めて１３年。たどってきた競技人生に、それでも続けている理由がある。

いよいよ、吉田の初五輪の火ぶたが切られる。５００メートル、１０００メートルに出場する２２歳。全日本選手権では、５００メートルで２０２２年北京五輪銀メダルの高木美帆を抑えて優勝。１０００メートルは高木に次ぐ２位で五輪切符をつかんだ。スピードスケートの世界に足を踏み入れて１３年。恩返しのため、メダルへ全力滑走する。

盛岡市出身。大雪の日に産声を上げたため「雪乃」と名付けられた。スピードスケートを始めたきっかけは兄・琉太郎さんの存在。当時中学１年生だった兄に連れられ、小学４年生の時に競技を始めた。吉田は「兄が『スケートをやる』って急に言い出して、自分も一緒に見に行ったら『一緒にやろう』って声をかけてもらった」と当時を振り返る。

小学校、中学校時代には空手、少林寺拳法、陸上など他のスポーツも経験してきた。「兄がやるからおまえもやれって言われて、全部そのルートをたどってきた」と、その多くが琉太郎さんの影響。しかし「スポーツ自体はあまり好きじゃなかった。結果的にはいいので、感謝だけど、あの時は本当に嫌だった」と苦笑いも浮かべた。

スピードスケートを始めて１３年がたつ。強豪の盛岡工高に入学し、一筋になってからはもう７年だ。しかし、吉田の口から競技愛が語られたことは一度もない。「嫌いから入って、好きは一瞬も来なかった。今も好きじゃない。まあ年々、ちょっともっと嫌いになっている」と、オリンピアンとしては衝撃の発言をする。

「見ていて思いませんか？なんか寒くてきつそうだなって。本当に寒いし、思っている以上にたぶんきつい、夏もきついし、冬もきつい」と、とにかくディスる。高校卒業後の進路を決める時も、スピードスケートを続けるか、辞めて大学に進学するかで心は揺れた。そんな時、競技続行を決めたのは植津監督の存在があったからだった。

吉田自身、高校に入ってから実力が伸びたと自覚している。３年時には全日本ジュニア、インターハイ、国体５００メートルで優勝し、３冠を達成と輝かしい成績を残した。「（植津）先生の下でここまで伸びた。なんかこれだけじゃ恩返しになってないなと心残りがあった」。元々は、大学進学に心が傾いていたというが、結果で恩返しするために競技人生続行を決めた。

五輪出場が一気に現実味を帯びてきたのは、昨シーズンだった。「（行きたいと）心の中で思い始めたのは昨シーズン。急に見えてきた」。２４〜２５年シーズンはＷ杯で２勝。現在もその成長は止まることない。

リンクの外では、いつも笑顔で天真爛漫（らんまん）。スイーツが大好きで、１日３軒もカフェを巡ってスイーツを楽しむこともあるという。そして、何よりの癒やしは３匹の愛犬。盛岡市の好きな場所を問われると「家です。犬がいるところがいい」と言うほどだ。チワワ１匹とミニチュアダックスフント２匹に囲まれ、エネルギーチャージしている。

五輪開幕まで約２週間。２月９日の１０００メートルが吉田の最初の種目だ。「植津先生に恩返ししたいっていう気持ちが、一番にあった」「毎日辞めたいと思っていた」という大嫌いなスピードスケートも「誰かのために、と思った方が自分は強くなれる」と必死に続けてきた。支えてくれたたくさんの人へ、必ずメダルを届ける。

◆吉田雪乃（よしだ・ゆきの）２００３年１月２９日、盛岡市出身。小学４年生から競技を始めた。盛岡工高３年時に５００メートルで全日本ジュニア、インターハイ、国体で３冠に輝いた。２２年１月には世界ジュニア選手権５００メートル２位、１０００メートルは優勝。昨季は５００メートルでＷ杯２勝。今季は第４戦で勝利。寿広所属。１６４センチ。