üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè79ÏÃ¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡ËÀèÀ¸ÆüÏ¿¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¡£¹¾Æ£¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÔÌ±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ó¿¥¤Ë¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢Í·³Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¿ÈÀÁ¤±¤ÎÏÃ¤¬¤¯¤ë¡£¼õ¤±¤ì¤ÐÀ²¤ì¤ÆÍ·³Ô¤ò¤ä¤á¤ÆÅ·¹ñÄ®¤âÃ¦½Ð¡ª¡¡¡Ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ß¤Ï°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿ÈÀÁ¤±¤ò¿½¤·½Ð¤¿Ê¡´Ö¡Ê¥Ò¥í¥¦¥¨¥Î¡Ë¤¬¡¢¤Ê¤ß¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¡£Ê¡´Ö¤Ï¤Ê¤ß¤Ë¹û¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÇòÄ»¶æ³ÚÉô¤Ë¤¤¤¿¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ò¡¢¥È¥¤¬Ë¬¤Í¤ë¡£¥µ¥ï¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥È¥¤È¥µ¥ï¤Î´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¹»Ä¹¡ª¡©¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¿¼·¡¤ê¤Îµ¤ÇÛ¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤óÂç½ÐÀ¤¡©¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ÎÈëÌ©¤Ï²¿¤Ê¤Î¡Ä¡×¡ÖÀÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¹»Ä¹¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¶Ó¿¥¤µ¤ó¡£¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤ÁÆ°¤¯¤«¡ª¡©¡×¡Ö¥Ë¥·¥³¥ª¥ê¥µ¥ó¡¡¥³¥¦¥Á¥ç¥¦¡¡¥¢¥ó¥·¥ó¡¡¤¨¤Ã¡©¡¡¶Ó¿¥¡¢¥º¥®¥ã¥ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥°¥Ã¥º²½¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖµÕ¤Ë¤ªÊì¤µ¤óÌÜÎ©¤Ä¤ä¤í¡×¡Ö¿ÈÀÁ¤±¤µ¤ì¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Á¡×¡Ö¤¢¤é¡ª¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¤¿¤À¾ª¤«ºÊ¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡ÖÇòÄ»¶æ³ÚÉô¤Ë¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ä¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¡ÄÙ¹¤é¤»¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡×¡Ö¤ª¥È¥¤È¤ª¥µ¥ï¡¢¤È¤¦¤È¤¦Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤µ¤ï¤Á¤ã¤ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¡¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î¹ÔÆ°¤â¤ï¤«¤ë¤«¤é¡¡¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¿É¤¤¡¡ÏÃ¤·¹ç¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤³¤ÇÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Å¤¯¤«¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£