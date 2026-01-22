マツダが描く未来のクルマ像を具現化

2025年10月29日から11月9日にかけて東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、マツダはブランドの未来像を示す2台のビジョンモデルを展示しました。

そのうちの1台が、クロスオーバークーペの「MAZDA VISION X-COUPE（マツダ ビジョン クロスクーペ、以下ビジョン クロスクーペ）」です。

【画像】超カッコいい！ これがロータリーターボ搭載した「ビジョンクーペ」です！ 画像で見る（30枚以上）

このクルマは、マツダのデザイン哲学である「魂動デザイン」を一層進化させたモデルであり、そのスタイリングにはマツダの四輪車の原点である「R360クーペ」から伝統として受け継がれてきたクーペスタイルが取り入れられています。

4ドアクーペでありながら走行性能の高さを感じさせる力強いデザインをまとっており、サイドから見ると、まるで放たれた矢が一直線に進むかのような、躍動的で美しいスタイリングが目を引きます。

ボディカラーには「グラスシルバー」と名付けられた色が採用され、非常に塊感のある印象を与えていました。

インテリアに目を向けると、広島・瀬戸内の海から着想を得たシーグリーンのカラーが採用されています。水平に広がるダッシュボードは、瀬戸内の海の水平線をイメージさせると同時に、ドライバーの視界を妨げず運転への集中を促す効果も持っています。また、シートの表皮には、広島の名産品である牡蠣の殻を活用した「バイオセカンドスキン」というマテリアルが使用されており、環境への貢献も示されています。

パワートレインには、2ローターのロータリーターボエンジンにモーターとバッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを想定しています。燃料には微細藻類由来のカーボンニュートラル燃料を使用し、さらにマツダ独自のCO2回収技術「Mazda Mobile Carbon Capture」を組み合わせることで、走行すればするほど大気中のCO2を削減できるという点が大きな特徴です。

回収されたCO2は、再び微細藻類の成長に利用されるほか、トマトやイチゴといった農作物の成長促進、あるいは自動車部品に使われる高性能カーボン素材へと再利用することもできます。これにより、回収したCO2を利用して、自身のクルマのカーボンパーツを製作することも可能になります。

環境性能に重きを置きながらも、ビジョン クロスクーペは510馬力という高い出力を持ち合わせています。これまでエコというと、どこか我慢を伴うネガティブなイメージがありましたが、このモデルは高いパフォーマンスと、走るほどにCO2を回収できるというユニークな環境技術を両立させています。

走る楽しさと地球環境への貢献という、相反するように思える価値を高い次元で融合させた、マツダが描く未来のクルマ像を具現化した一台といえるでしょう。