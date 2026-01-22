石川遼は「77」と崩れて51位 大西魁斗65位
＜ザ・バハマズ・グレート・アバコクラシック 最終日◇21日◇ザ・アバコ・クラブ・オン・ワインディング・ベイ（バハマ）◇7296ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの最終ラウンドが終了した。日本勢は2人が出場。石川遼は「77」と崩れ、トータル2オーバー・51位タイで終えた。
【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼
5番でバーディが先行するも6番パー3、7番と連続ボギー。さらに3つ落として迎えた15番では3オン3パットのダブルボギーを喫した。最終18番パー5をバーディで締めくくったものの、順位を大きく落とすことになった。大西魁斗も1バーディ・3ボギー・1ダブルボギー・1トリプルボギーの「79」と崩れ、トータル11オーバー・65位タイだった。トータル12アンダーのイアン・ホルト（米国）が初優勝。優勝賞金18万ドル（約2850万円）を獲得した。シーズン終了時点でポイントランキング20位以内に入れば、米国男子ツアーに昇格。今大会を終えて大西は59位、石川は75位に後退した。
