¡È2025Ç¯¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÆüËÜ°ì¡É»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¤¤¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ê35¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª¼Ì¿¿¡¡ºÇ¶á¤ª²Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤ª²Ö¤Î¹á¤ê¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¡×¤È¥´¥ë¥Õ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¡õ¥ß¥Ë¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥¨¥¢¡¢Çò¤Î¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡õ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í²á¤®¤À¤è¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Pretty¡×¡Ö¤¤¡¼¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥°¡¼¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÃÏ¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡ÖPacific¡¡Panther¡¡Girl¡×¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢23Ç¯¤«¤é¡ÖZENTsweeties¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£º£Ç¯1·î10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢25Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤â1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB83¡¦W58¡¦H84¡£·ì±Õ·¿A¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤ÏÁÝ½ü¡¢ÎÁÍý¡£