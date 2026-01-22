日本維新の会が発表した衆院選公約は、自民党との連立政権合意書に盛り込んだ１２分野の政策を前面に掲げ、政権の「先導役」を目指す姿勢を打ち出した。

野党時代から訴えてきた社会保険料の引き下げや行政の無駄削減も引き続き掲げ、自民との差別化にも腐心した。

吉村代表（大阪府知事）は２１日、府庁で記者団に「連立合意を交わした、その信を問う。維新がアクセル役を果たすと訴えていきたい」と語った。公約では、維新を「政策実現政党」と定義し、「経済政策も、安保政策も。動かすぞ、維新が。」とアピールした。

与党として初めて臨む衆院選では、社会保障改革や憲法改正など連立政権合意書に明記した政策を公約として並べた。藤田文武共同代表は同日の記者会見で、高市政権がこれから取り組むべき政策の多くは維新が提示したものだと強調した上で、「スピード感と実行力を訴えたい」と述べた。

一方、自民とは選挙協力を行わず、両党が競合する選挙区も多い。自民との違いを出すため、維新の看板政策の一つである歳出改革の一環として、「政府効率化局」を本格的に稼働させ、「無駄を徹底削減した国家に変化させる」と主張した。安全保障政策でも核共有を含む拡大抑止に関する議論の開始や、米国、オーストラリア、フィリピンとの「四海同盟」（仮称）の構築検討など独自色を鮮明にした。