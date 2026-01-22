若村麻由美、“娘”との2ショットに反響「大きく美人さんになりましたね」「理想の母娘」
俳優の若村麻由美（59）が20日、自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系ドラマ『科捜研の女』で若村演じる風丘早月の娘・亜矢を演じた染野有来（25）との2ショットを公開した。
【写真】「美人さんになりましたね」若村麻由美＆“娘”染野有来の2ショット
同作は、1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた。23日放送のスペシャルドラマ『科捜研の女 ファイナル』（後8：00〜9：48）の放送をもって、その歴史に幕を下ろす。
若村は「#風丘早月 の娘、亜矢はこんなに素敵に成長しました #染野有来 さん」とつづり、染野と寄り添う2ショットをアップ。「#科捜研の女 season15で成長した亜矢役として初登場回の撮影をした時は15歳だったカナ…美少女から美女へ…あっという間の11年でした」と長く続いた撮影期間を感慨深そうに振り返った。
続けて「FINALでもマリコを師匠と慕う亜矢と、写真の風丘邸でロケ納めをさせていただました。幸せ！ありがとう 実は…風丘邸は本物のお宅をお借りして撮影していたのです あの温もりのあるリビングダイニングは18年前から変わっていません」（原文ママ）と明かすと、「ご家族の皆様のお蔭です 長い間本当にお世話になりました」と感謝をつづり、「1/23のFINAL放送をお楽しみに」と呼びかけた。
この投稿には、「長い間お疲れ様でした」「大好き過ぎる〜 美人さん」「可愛らしい女子大生から素敵な女性に成長したのですね」「娘さんも大きく美人さんになりましたね。まだまだ親子で見たかったです」「風丘親子、本当に憧れであり理想の母娘でした」などのコメントが寄せられている。
