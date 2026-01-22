2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ¨¤²Äà¤ê¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥á¥¤¥óPV¸ø³«¡ªOP¥Æ¡¼¥Þ¤ÏHoneyWorks feat.ÎëÌÚ°¦Íý¡ÖÀÀ¤¤¤Ï¥¥å¥ó¤È¡£¡×¤Ë·èÄê¡ª
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¡ª¡ØÆ¨¤¬¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬Äà¤ê¤¢¤²¤¿µû¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿·ï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤èËüÍÕ¡¦»°ÅÐ¤¤¤Ä¤¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¸¶ºî¾®Àâ¡ÊSQEX¥Î¥Ù¥ë¡Ë¤È¡¢¤Ê¤¬¤È²´éÚ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥¬UP¡ª¡Ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ÉðÆ®ÇÉÎá¾î¤Ë¤è¤ëº§³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ¨¤¬¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬Äà¤ê¤¢¤²¤¿µû¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿·ï¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¡ØÆ¨¤²Äà¤ê¡Ù¡Ë¤¬2026Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷·èÄê¡ªÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥á¥¤¥óPV¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤ËOP¥Æ¡¼¥Þ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥à¡¼¥í²¦¹ñ¤Î¸ø¼ßÎá¾î¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ê¡¼¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÎÙ¹ñ¥ë¥Ó¡¼¥Ë²¦¹ñ¤ÎÂè°ì²¦»Ò¥ì¥Ê¡¼¥È¡¢±ó±ï¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¸ø¼ßÎá¾î¤Î¥¢¥¤¡¼¥À¡¢¥ë¥Ó¡¼¥Ë²¦¹ñÂèÆó²¦»Ò¤Î¥×¥é¥Á¥É¡¢¥ì¥Ê¡¼¥È²¦»Ò¤ÎÂ¦¶á¥é¥¤¥â¥ó¥É¤é¤Î»Ñ¤¬ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·±ÇÁü¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥óPV¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉðÆ®ÇÉÎá¾î¤Ç¤¢¤ë·¿ÇË¤ê¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Þ¥ê¡¼¥¢¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¡¢Æø¤ä¤«¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆü¾ï¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬¸«¤»¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢²¦»Ò¤È¤ÎÎø¤âÆ°¤½Ð¤¹!?¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¼ýÏ¿¡£¡ØÆ¨¤²Äà¤ê¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥óPV¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ¨¤²Äà¤ê¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢HoneyWorks feat.ÎëÌÚ°¦Íý¡ÖÀÀ¤¤¤Ï¥¥å¥ó¤È¡£¡×¤Ë·èÄê¡£ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼çÂê²Î¤¬ºîÉÊÀ¤³¦¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËºÌ¤ë¡£¥á¥¤¥óPV¤Ç¤Ï¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ìÉô¤¬½é²ò¶Ø¡ª¤µ¤é¤ËHoneyWorks¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤ÎÎ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ãHoneyWorks¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ¨¤¬¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬Äà¤ê¤¢¤²¤¿µû¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿·ï¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥Þ¥ê¡¼¥¢¡ª¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Êª¸ì¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³Ú¶Ê¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤µ¤äÀÚ¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤âÂô»³¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î²Î¤È¶¦¤ËÊª¸ì¤ÎËë³«¤±¤òºÌ¤ë°ì¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãHoneyWorks¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
HoneyWorks¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ï¥Ë¥ï¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡¢´ØÏ¢Æ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô25²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
²»³ÚÀ¤Ï¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó·Ï¡×¡ÖÀÄ½Õ·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ï¥í¥Ã¥¯¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¡£
³Ú¶Ê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¹ðÇò¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Êª¸ì¤òÅ¸³«¤·¡¢¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦·à¾ì±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÉý¹¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HoneyWorks¸¶°Æ¾®Àâ¤Ï¡¢Îß·×300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£
³Ú¶Ê¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤·¡¢¡ÖTop UGC Music (2022) ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¡¢¡Ö2024Ç¯ JASRAC¾Þ ¶ä¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÎëÌÚ°¦Íý¥³¥á¥ó¥È¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ¨¤¬¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬Äà¤ê¤¢¤²¤¿µû¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿·ï¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡¢HoneyWorks feat.ÎëÌÚ°¦Íý¤è¤êÎëÌÚ°¦Íý¤Ç¤¹¡£
º£²ó¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
HoneyWorks¤µ¤ó¤Î¼ê³Ý¤±¤ë³Ú¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤«¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈHoneyWorks¤µ¤ó¤Îºî¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ÎÀ¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÀ¤¤¤Ï¥¥å¥ó¤È¡£¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1ÅÙÄ°¤¤¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê´¶¤¸¤ä¡¢¾¯¤·¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÎëÌÚ°¦Íý¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
2005Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡î-ute(¥¥å¡¼¥È)¡×·ëÀ®¡£
2007Ç¯PopRock¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBuono!¡Ê¥Ü¡¼¥Î¡Ë¡×·ëÀ®¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£2018Ç¯¤è¤ê¥½¥í¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï²Î¼ê³èÆ°°Ê³°¤ËÇÐÍ¥¶È¡¢MC¶È¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤Ê¤É¤ÎÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÆ¨¤¬¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬Äà¤ê¤¢¤²¤¿µû¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿·ï¡Ù
2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¤Îº§ÌóÇË´þ¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡×
ÉðÆ»¤ÎÌ¾²È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥Î¥ô¥¡¥Ã¥Ä¥£¸ø¼ß²È¤ÎÎá¾î¥Þ¥ê¡¼¥¢¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥ß¡Ë¤Ï¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖÉð½Ñ¤ÎºÍÇ½¡×¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢À×¼è¤ê¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Äï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êµÞî±¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
Éã¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯Í¥ÎÉÊª·ï¤ÎÌ»¤òÃµ¤»¤ÈÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥à¡¼¥í²¦¹ñÆâ¤ÎÌÜ¤Ü¤·¤¤µ®Â²»ÒÂ©¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍ½ÌóºÑ¤ß¡£
¤½¤³¤Ç±ó±ï¤Î¿ÆÀÌ ¥¢¥¤¡¼¥À¤òÍê¤Ã¤ÆÎÙ¹ñ¤Î¥ë¥Ó¡¼¥Ë²¦¹ñ¤ØÎ±³Ø¤·º§³è¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²¦Î©³Ø±à¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¾ì¤Ç½éÂÐÌÌ¤Î²¦»Ò¥ì¥Ê¡¼¥È¤«¤é¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤º§ÌóÇË´þ¤òÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡ª
º§Ìó¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ëº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ê¡¼¥¢¤Îº§³è¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
ÉðÆ®ÇÉÎá¾î¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡ª¡ª
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§
¡ã¾®Àâ¡ä¤â¤â¤èËüÍÕ¡¦»°ÅÐ¤¤¤Ä¤¡ÊSQEX¥Î¥Ù¥ë¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¡ãÌ¡²è¡ä¤Ê¤¬¤È²´éÚ¡Ê¥Þ¥ó¥¬UP¡ª¡¿¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥ª¥°¥í¥¢¥¥é
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²£¼êÈþÃÒ»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚÍ¦
¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî´Æ¡§ÂçÅÄ¹áºÚ»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Íû¾®ÉÄ¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Á¤å¡¼¤ê¤Ã¤×¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§¼Ä¸¶¿¿Íý»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æ¸ý¸÷Î´
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Àî°æÄ«Èþ
ÊÔ½¸¡§±¦»³¾ÏÂÀ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç»ûÊ¸É§
²»³Ú¡§¶¶¸ý²ÂÆà¡¢ßÀÅÄºÚ·î
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§HoneyWorks feat.ÎëÌÚ°¦Íý¡ÖÀÀ¤¤¤Ï¥¥å¥ó¤È¡£¡×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§TROYCA
¡ÚCAST¡Û
¥Þ¥ê¡¼¥¢¡¦¥¢¥ó¥Î¥ô¥¡¥Ã¥Ä¥£¡§¶Üß·Í¥
¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥Ç¥£¡¦¥ë¥Ó¡¼¥Ë¡§ÅÄ´ÝÆÆ»Ö
¥¢¥¤¡¼¥À¡¦¥¢¥á¡¼¥Æ¥£¥¹¡§Áá¸«º»¿¥
¥×¥é¥Á¥É¡¦¥Ç¥£¡¦¥ë¥Ó¡¼¥Ë¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥é¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥¬¡¼¥¿¡§È¬ÂåÂó
©¤â¤â¤èËüÍÕ¡¦»°ÅÐ¤¤¤Ä¤¡¦¤Ê¤¬¤È²´éÚ¡¿SQUARE ENIX¡¦Æ¨¤²Äà¤êÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
