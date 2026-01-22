【韓国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）08:00
予想　0.3%　前回　1.3%（前期比)
予想　1.9%　前回　1.8%（前年比)

【日本】
通関ベース貿易収支（12月）08:50　
予想　3650.0億円　前回　3167.0億円（3223.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)　
予想　-100.0億円　前回　629.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

【豪州】
雇用統計（12月）09:30
予想　2.63万人　前回　-2.13万人（雇用者数)
予想　4.4%　前回　4.3%（失業率)　
予想　N/A　前回　-5.65万人（正規雇用者数)　
予想　N/A　前回　3.52万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【英国】
公共部門ネット負債（12月）16:00
予想　N/A　前回　117.0億ポンド（公共部門ネット負債)

【香港】
消費者物価指数（CPI）（12月）17:30
予想　1.3%　前回　1.2%（前年比)

【トルコ】
中銀政策金利（1月）20:00
予想　36.5%　前回　38.0%（トルコ中銀政策金利)

【米国】
新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17）22:30　
予想　20.9万件　前回　19.8万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/04 - 01/10）　
予想　189.4万件　前回　188.4万件（継続受給者数)

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）22:30　
予想　4.3%　前回　4.3%（実質GDP・前期比年率)
予想　3.5%　前回　3.5%（個人消費・前期比年率)　
予想　3.8%　前回　3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　2.9%　前回　2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)

個人所得・支出（11月）23日00:00
予想　0.5%　前回　（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　（個人支出・前月比)

PCE価格指数（11月）23日00:00
予想　0.2%　前回　（PCE価格指数・前月比)　
予想　2.7%　前回　（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.2%　前回　（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　2.8%　前回　（コアPCE価格指数・前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（1月）23日00:00
予想　-13.0　前回　-13.1（ユーロ圏消費者信頼感)

【NZ】
消費者物価指数（2025年 第4四半期）23日06:45
予想　0.6%　前回　1.0%（前期比)　
予想　3.0%　前回　3.0%（前年比)

※予定は変更することがあります