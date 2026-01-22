日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3606（+54.0　+1.52%）
ホンダ　1646（+38.5　+2.40%）
三菱ＵＦＪ　2891（+59.5　+2.10%）
みずほＦＧ　6689（+132　+2.01%）
三井住友ＦＧ　5488（+93　+1.72%）
東京海上　5942（+123　+2.11%）
ＮＴＴ　158（+0.7　+0.45%）
ＫＤＤＩ　2666（-3.5　-0.13%）
ソフトバンク　216（+0.7　+0.33%）
伊藤忠　2068（+18.5　+0.90%）
三菱商　4085（+39　+0.96%）
三井物　5160（+70　+1.38%）
武田　5092（+118　+2.37%）
第一三共　3211（+30　+0.94%）
信越化　5548（+59　+1.07%）
日立　5296（+115　+2.22%）
ソニーＧ　3749（+48　+1.30%）
三菱電　4995（+42　+0.85%）
ダイキン　19774（+124　+0.63%）
三菱重　4864（+69　+1.44%）
村田製　3325（+25　+0.76%）
東エレク　41898（+688　+1.67%）
ＨＯＹＡ　25173（+258　+1.04%）
ＪＴ　5763（+21　+0.37%）
セブン＆アイ　2259（-2.5　-0.11%）
ファストリ　62695（+525　+0.84%）
リクルート　8541（+88　+1.04%）
任天堂　10259（+79　+0.78%）
ソフトバンクＧ　3983（+108　+2.79%）
キーエンス（普通株）　60040（+520　+0.87%）