日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3606（+54.0 +1.52%）
ホンダ 1646（+38.5 +2.40%）
三菱ＵＦＪ 2891（+59.5 +2.10%）
みずほＦＧ 6689（+132 +2.01%）
三井住友ＦＧ 5488（+93 +1.72%）
東京海上 5942（+123 +2.11%）
ＮＴＴ 158（+0.7 +0.45%）
ＫＤＤＩ 2666（-3.5 -0.13%）
ソフトバンク 216（+0.7 +0.33%）
伊藤忠 2068（+18.5 +0.90%）
三菱商 4085（+39 +0.96%）
三井物 5160（+70 +1.38%）
武田 5092（+118 +2.37%）
第一三共 3211（+30 +0.94%）
信越化 5548（+59 +1.07%）
日立 5296（+115 +2.22%）
ソニーＧ 3749（+48 +1.30%）
三菱電 4995（+42 +0.85%）
ダイキン 19774（+124 +0.63%）
三菱重 4864（+69 +1.44%）
村田製 3325（+25 +0.76%）
東エレク 41898（+688 +1.67%）
ＨＯＹＡ 25173（+258 +1.04%）
ＪＴ 5763（+21 +0.37%）
セブン＆アイ 2259（-2.5 -0.11%）
ファストリ 62695（+525 +0.84%）
リクルート 8541（+88 +1.04%）
任天堂 10259（+79 +0.78%）
ソフトバンクＧ 3983（+108 +2.79%）
キーエンス（普通株） 60040（+520 +0.87%）
