歌手の工藤静香（55）が22日、自身のインスタグラムを更新。レコーディングでの初対面だった若手ミュージシャンたちとの集合ショットを披露した。

「才能爆発音シャワーを浴びてきました〜笑」とバンドメンバー4人とのスタジオでのショットをアップ。「この方々は、さらに忙しくなってしまう人たちでしょう」とつづった。

「初対面の感じがしないクリエイティブを愛する方々でした とても楽しいレコーディングでした ありがとうございました」と「リーダー @keiya.official」「作曲 @ryo_miyazaki0928」「ベース @bassplayer_taiga」「ドラム @makoto_drums」と添えた。

工藤はこの日、脚長効果抜群のデニムのオーバーオールの大人のカジュアル。動きやすくかつスタイリッシュな私服スタイルを披露した。

この投稿に、ファンからは「めっちゃRock」「ロック調の演奏いいですね」「楽しみです」「ますます期待大です」「前髪切ったんですね」「オーバーオールお似合いです」「オーバーオールかわいい」などの声が寄せられている。