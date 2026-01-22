スポニチ

写真拡大

　歌手の工藤静香（55）が22日、自身のインスタグラムを更新。レコーディングでの初対面だった若手ミュージシャンたちとの集合ショットを披露した。

　「才能爆発音シャワーを浴びてきました〜笑」とバンドメンバー4人とのスタジオでのショットをアップ。「この方々は、さらに忙しくなってしまう人たちでしょう」とつづった。

　「初対面の感じがしないクリエイティブを愛する方々でした　とても楽しいレコーディングでした　ありがとうございました」と「リーダー　@keiya.official」「作曲　@ryo_miyazaki0928」「ベース @bassplayer_taiga」「ドラム　@makoto_drums」と添えた。

　工藤はこの日、脚長効果抜群のデニムのオーバーオールの大人のカジュアル。動きやすくかつスタイリッシュな私服スタイルを披露した。

　この投稿に、ファンからは「めっちゃRock」「ロック調の演奏いいですね」「楽しみです」「ますます期待大です」「前髪切ったんですね」「オーバーオールお似合いです」「オーバーオールかわいい」などの声が寄せられている。