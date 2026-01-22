imaseの新曲「青葉」が、3月6日より全国公開となるアニメーション映画『花緑青が明ける日に』の主題歌に決定。また、同楽曲が2月27日に配信リリースされる。

同楽曲は、本映画のために書き下ろした新曲。同作品で劇伴を担当した蓮沼執太がプロデュースを務め、儚くも優雅なストリングスやシンセサイザー、無機質なビートとimaseのファルセットが美しいコントラストを描く、新たな1日を迎える前の夜明けのような楽曲に仕上がっている。

あわせて、にじみ絵に青葉のシルエットが重なったジャケット写真も公開。なお、2025年8月4日よりimaseはアーティスト活動を休止中だが、同楽曲は活動休止前に制作されたものとなっている。

映画『花緑青が明ける日に』は、日本画家としての活動を軸に、アニメーション作品やCM、MVなどジャンルを超えて様々な創作活動を行ってきた四宮義俊による初の長編アニメーション監督作。フランスのスタジオ Miyu Productionsとの日仏共同製作であり、声優初挑戦となる俳優の萩原利久と古川琴音がW主演を務める。創業330年の花火工場を舞台に、そこで育った若者たちと、幻の花火“シュハリ”をめぐる2日間の物語を描く。

さらに、主題歌の一部を使用した映画の本予告映像も公開された。

・imase コメント

誰しも手放さなければならない気持ちがあります。大人になるにつれて、それらはガラクタのように感じてしまうこともありますが、決して無駄ではなく、これまでの自分を形づくり、未来を輝かせてくれる大切なものです。

「花緑青が明ける日に」は、そんなことに気づかせてくれた作品です。青さが滲みながらも、新しい自分を迎えられるような一曲を目指して制作しました。

蓮沼さんのアレンジも楽曲の淡さが美しく伝わってきます！最高です！こういうストリングスアレンジ、一度やってみたかった！自分にとっても、特別で大切な楽曲です！

（文＝リアルサウンド編集部）