○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・失業率
０９：３０　豪・新規雇用者数
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
２２：３０　米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
２２：３０　米・個人所得
２２：３０　米・個人消費支出
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

○決算発表・新規上場など

決算発表：光世<8617>
※海外企業決算発表：インテル，プロクター・アンド・ギャンブルほか

出所：MINKABU PRESS