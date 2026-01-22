２２日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・失業率
０９：３０ 豪・新規雇用者数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
２２：３０ 米・個人所得
２２：３０ 米・個人消費支出
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
○決算発表・新規上場など
決算発表：光世<8617>
※海外企業決算発表：インテル，プロクター・アンド・ギャンブルほか
出所：MINKABU PRESS
