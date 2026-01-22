２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円３０銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円９８銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。



トランプ米大統領は２１日に世界経済フォーラム（ＷＥＦ）の年次総会（ダボス会議）で演説し、デンマーク自治領グリーンランドの取得に関して即時の交渉を求めるとしながらも武力行使の必要はないと言明。欧米の対立激化への過度な懸念が後退するなか、足もとで進んでいた米トリプル安（株安・債券安・ドル安）を巻き戻す動きとなった。トランプ氏が自身のＳＮＳへの投稿で、グリーンランドを巡って対立する欧州８カ国への追加関税を課さない考えを示すとドルは一段高となり、ドル円相場は一時１５８円５３銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８５ドル前後と前日と比べて０．００４０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS