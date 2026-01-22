新卒採用は人手不足を背景に企業の採用意欲が引き続き強く、学生にとっては「売り手市場」が続いている。こうした環境の中で、主要大学の学生は最終的にどの企業・団体を選び、どんな傾向が見られるのか。国公立・私立主要27大学別の2025年就職先ランキングを作成した。今回は東日本に位置する主要国立大である北海道大学、東北大学、筑波大学、名古屋大学の就職先をお届けする。（文／Diamond WEEKLY事業部 編集チーム、データ提供／大学通信）

2024年は学内・附属が人気

2025年はどうなった？

国が設置・運営する国立大学は、依然として地域における教育・研究の中核的存在である。近年は、研究力強化や国際競争力の向上に加え、地域課題の解決や産業界との連携を通じた社会実装への期待が一段と高まっている。

そんな国立大学のうち、今回は東日本（※）に位置する北海道大学、東北大学、筑波大学、名古屋大学を取り上げる。

2024年の【東日本】主要国立大の「就職先企業・団体」ランキングでは、北大が北大（法人）、東北大が東北大病院、筑波大が筑波大附属病院、名大がデンソーという結果だった。

25年のランキングでは、こうした傾向に変化があったのだろうか。

※気象庁が定義する地域名に従った。

