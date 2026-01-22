インテルが“世界一”の守護神をターゲットに！ その背景にはスイス代表GKの低調なパフォーマンスが…
インテルが世界屈指の守護神に照準を定めた。 移籍市場に精通する『スカイ・イタリア』のジャンルカ・ディ・マルツィオ記者は、ネラッズーリがアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスの獲得に関心を示していると報じた。 現在33歳のマルティネスは、2020年に加入したアストン・ビラで正守護神の座を確立。アルゼンチン代表では22年のＷ杯優勝に大きく貢献し、同大会のゴールデングローブを受賞した。さらに23年から２年連続でGK版バロンドールとも称されるヤシン・トロフィーに輝いている。 ディ・マルツィオ記者によれば、インテルはすでにマルティネスの代理人と接触しており、獲得に向けた条件面の確認を進めているという。 また、イタリア紙『ガゼッタ・デッロ・スポルト』は、インテルがマルティネスに加えて、トッテナムに所属するグリエルモ・ヴィカーリオも候補リストに挙げていると伝えている。
インテルが新たなGKの獲得を視野に入れている背景には、現守護神ヤン・ゾマーのパフォーマンスがあるだろう。 スイス代表の37歳は、今シーズンここまで例年ほどの安定感を発揮できていない。 11月のミラノ・ダービーではアレクシス・サーレマーケルスのグラウンダーシュートを弾き切れず、こぼれ球をクリスティアン・プリシックに押し込まれて失点。敗戦の一因として厳しい批判にさらされた。 さらに、現地１月20日に行なわれたCLリーグフェーズ第７節のアーセナル戦でも、ヴィクトル・ヨケレスのシュートを防ぎ切れず『ガゼッタ・デッロ・スポルト』からは「地面に縫い付けられていた」と酷評された。 こうした状況を受け同紙はインテルはゾマーとの契約を延長せず、守護神は今夏で退団する可能性が高いと報じている。 百戦錬磨の守護神が調子を取り戻し、首脳陣を翻意させるのか。それともインテルは新たな正GKを迎え入れるのか。今夏の移籍市場に向けた動向から目が離せない。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【記事】「日本の大ヒットだ」１位エムバペ、２位ハーランド…日本人エースがなんと５位！世界の“ストライカー格付け”に韓国メディアが仰天！「ラウタロより上位」
