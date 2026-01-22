imaseの新曲「青葉」が映画『花緑青が明ける日に』の主題歌に決定！「自分にとっても、特別で大切な楽曲です！」
imaseの新曲「青葉」が、映画『花緑青が明ける日に』（3月6日公開）の主題歌に決定。同曲が2月27日に配信リリースされることも発表された。
■主題歌情報の解禁にあわせて、映画の本予告映像も公開
『花緑青が明ける日に』は、日本画家としての活動を軸に、新海誠監督や片渕須直監督など名だたる監督のアニメーション作品に参加し、CMやMVなどジャンルを超えて様々な創作活動を行ってきた四宮義俊初の長編アニメーション監督作。
この作品のために書き下ろされた「青葉」は、儚くも優雅なストリングスやシンセ、無機質なビートとimaseのファルセットが美しいコントラストを描く、あらたな1日を迎える前の夜明けのような楽曲。『花緑青が明ける日に』で劇伴を担当した蓮沼執太がプロデュースを務めた。
にじみ絵に青葉のシルエットが重なったジャケット写真も公開された。
さらに、主題歌情報の解禁にあわせて、映画の本予告映像も公開。世界が評価する美しい映像と主題歌のコラボレーションに注目だ。
なお、imaseは2025年8月4日よりアーティスト活動休止中だが、「青葉」は活動休止前に制作された。
■imase コメント
誰しも手放さなければならない気持ちがあります。
大人になるにつれて、それらはガラクタのように感じてしまうこともありますが、決して無駄ではなく、これまでの自分を形づくり、未来を輝かせてくれる大切なものです。
「花緑青が明ける日に」は、そんなことに気づかせてくれた作品です。
青さが滲みながらも、新しい自分を迎えられるような一曲を目指して制作しました。
蓮沼さんのアレンジも楽曲の淡さが美しく伝わってきます！最高です！
こういうストリングスアレンジ、一度やってみたかった！
自分にとっても、特別で大切な楽曲です！
■リリース情報
2026.02.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「青葉」
■関連リンク
映画『花緑青が明ける日に』作品サイト
https://hanaroku.asmik-ace.co.jp
imase OFFICIAL SITE
http://www.imase-official.com/
■【画像】「青葉」の配信ジャケット