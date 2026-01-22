ノンフィクション作家の佐山和夫さん（89）は「甲子園球場が持つメッセージをもっと発信してはどうか」と訴えた。21日、大阪市内で開かれた甲子園歴史館運営会議で、顧問（外部有識者）としての提案だ。

会議では2025年度の営業概況や28年完成を目指す銀傘拡張工事の説明があった。意見を求められ、話した。「ハードウエアの話はそれで結構。ソフト面をもっとアピールしてはどうか」

野球はアメリカでクラブチームに発し、後にビジネスとして発展していった。早くも1850年代にプロになる選手が出てきたし、60年代にはプロ球団ができている。「最初の有料試合はブルックリンの競馬場でした。スタンドもあれば、賭け場もある。今もアメリカ野球の悩みの種である八百長やイカサマはその原点に見ることができる」

日本の野球は1872（明治5）年にホーレス・ウィルソンが第一大学区第一番中学（今の東大）に伝えて以来、一高（今の東大）や早慶に始まり、学生野球として広まった。その過程でフェアプレーの精神やチームワーク、相手や審判への敬意といった精神性が高まっていった。

日米の違いは明らかで、佐山さんは長く「高校野球は世界遺産」との持論を展開している。

日本野球の美点、高い精神性を養ってきたのが大学野球での神宮、中等（高校）野球での甲子園である。夏の甲子園大会は全国3千数百校で争う壮大なトーナメントだ。全国優勝の1校を除き、どのチームも等しく一度敗れて終わる。

「野球は難しい。打っても守っても失敗が多い。耐え忍ぶ力、挫折を打ち負けない力を育んでいる、と私は思いたい。それは人生に通じている」。いかに負けるかという哲学的な問いがある。

大リーグを目指す選手たちが増えてきた。その舞台で、大谷翔平は審判に帽子に手をやり目礼する。かつてニューヨークのマスコミに、新庄剛志は「サムライ」と敢闘姿勢を、松井秀喜は「モデスティ」（慎み深い）とたたえられた。皆、高校野球で学んだ「甲子園の心」である。「ならば、甲子園球場は遠慮も卑下もせずに、もっと伝えていっていい。ソフトウエアの面はお宝。ずっと言い続けていなければ、忘れられるかもしれない」

まったくだ。「甲子園の心」のコーナーを作ればいい。 （編集委員）