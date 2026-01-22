世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に出席したトランプ氏/POOL

（CNN）トランプ米大統領は21日、米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有に反対する欧州諸国に課す予定だった追加関税を見送ると表明した。グリーンランドをめぐって北大西洋条約機構（NATO）と枠組みを構築することで合意に達したためとした。

スイスで開かれている世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に出席したトランプ氏は演説後にNATOのルッテ事務総長と会談した。トランプ氏が自身のSNSに投稿したところによると、「グリーンランド、実際には北極圏全体に関する将来の枠組みを構築する」ことで合意したという。

トランプ氏は「この解決策は、遂行されれば米国とNATO全加盟国にとって素晴らしいものになる」と投稿した。これを踏まえて「2月1日に発効予定だった関税は発動しない」と明らかにした。

トランプ氏はまた、ミサイル防衛プロジェクト「ゴールデンドーム」に関する協議が進行していることにも言及した。トランプ氏はこのプロジェクトにはグリーンランドが不可欠だと述べていた。

トランプ氏によると、米国側の交渉役はバンス副大統領やルビオ国務長官、ウィトコフ特使らが担当するという。