ゴトウユキコの新作コミックが『マンガ・エロティクス・エフ』に登場。短編読切『うららか』が2026年1月21日正午より公開された。



漫画サイト『マンガ・エロティクス・エフ』に、『R-中学生』『水色の部屋』の漫画家・ゴトウユキコが参加。今回公開された新作読み切りマンガ『うららか』は、「マンガ」という共通の趣味をきっかけに、友情だけではない特別な関係へと発展していく、ふたりの女の子たちの物語。57ページものボリュームの読み切り作品となっている。

「エフ」ウェブサイトでは現在無料公開中。Amazon(Kindle版)やコミックシーモアなどのコミックサイトでも同時配信となっている。

【あらすじ】

14歳の小夜子とうららは、

「マンガ」と「エロ」をきっかけに、

ただのクラスメイトから、

特別な関係になっていく。

しかし、徐々にうららの心は移ろいでいき──