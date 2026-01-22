ゴトウユキコの新作コミックが『マンガ・エロティクス・エフ』に登場
ゴトウユキコの新作コミックが『マンガ・エロティクス・エフ』に登場。短編読切『うららか』が2026年1月21日正午より公開された。
漫画サイト『マンガ・エロティクス・エフ』に、『R-中学生』『水色の部屋』の漫画家・ゴトウユキコが参加。今回公開された新作読み切りマンガ『うららか』は、「マンガ」という共通の趣味をきっかけに、友情だけではない特別な関係へと発展していく、ふたりの女の子たちの物語。57ページものボリュームの読み切り作品となっている。
「エフ」ウェブサイトでは現在無料公開中。Amazon(Kindle版)やコミックシーモアなどのコミックサイトでも同時配信となっている。
【あらすじ】
14歳の小夜子とうららは、
「マンガ」と「エロ」をきっかけに、
ただのクラスメイトから、
特別な関係になっていく。
しかし、徐々にうららの心は移ろいでいき──
