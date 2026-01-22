タッカーの打順は「2番か3番を打つのがしっくりきている」

ドジャースの大谷翔平投手は、今季も「不動の1番」を任される。デーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、ドジャースタジアムで行われたカイル・タッカー外野手の入団会見に出席。昨季自己最多の55本塁打を放った大谷を、引き続きリードオフマンとして起用する考えを示した。

新たな打線の核が加わっても1番・大谷は変わらない。ロバーツ監督は地元局スポーツネット・ロサンゼルスに出演し、今季のオーダーを口にした。

「先頭打者は誰になるか分かっている。そこから先は興味深いところだ。フレディ、ムーキー、そしてカイルとも話し合うつもりだ。（タッカーの）第一印象としては、2番か3番を打つのがしっくりきている」

昨季まで大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオで上位打線を形成してきた。アストロズ時代の2023年に打点王に輝いた左の強打者を加えた超強力オーダーで臨むつもりだ。

ロバーツ監督はタッカーに正右翼手を任せる方針を示した。守備に不安のあったテオスカー・ヘルナンデス外野手を左翼へ移し、今世紀初のワールドシリーズ3連覇を目指していく。（Full-Count編集部）