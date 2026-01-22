ガバッと着るだけで映える！【ユニクロ】大人の垢抜け♡「カラーニット」

モノトーンやダークトーンのアイテムを選びがちな冬コーデ。気分を一新するなら、着映えが狙える「カラートップス」を取り入れてみて。今回は【ユニクロ】でゲットできる「ニットトップス」をご紹介。大人のコーデにもしっくりなじむ、洗練されたデザインのアイテムをピックアップしました。今シーズンはカラーニットを盛り込んで、ワンランク上の着こなしを目指して。

オンにもオフにも◎ 洗練されたクルーネックセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」\3,990（税込）

無駄のないシンプルなデザインで、きれいめにもカジュアルにも振りやすいセーター。タートルネックやシャツとの重ね着もしやすく、1枚あれば幅広い着こなしが楽しめそう。マシンウォッシャブル仕様で、お手入れ楽ちんなのも魅力的です。これから買い足すなら、爽やかなライトブルーや柔らかなピンクなど、春を先取りするのにぴったりなパステルカラーがおすすめ。

赤セーターで鮮度アップ

【ユニクロ】「ラムポロセーター」\1,990（税込・セール価格）

いつものコーデがマンネリ気味なら、トレンドカラーでの「赤」で気分を変えてみて。鮮やかな色味が存在感を放ち、ガバッと着るだけでサマ見えが期待できます。きちんと感のある襟付きなので、端正な雰囲気はキープ。ワイドジーンズでラフに仕上げたり、ミニ丈のスカートと合わせて今っぽく着こなすのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M